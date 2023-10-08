وزارة الصحة الفلسطينية: 313 شهيدا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في بيان اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أمس، إلى 313 «شهيدا»، و1990 مصابا بجروح متفاوتة.

فيما أكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أنها تمكنت الليلة وفجر اليوم من تنفيذ عمليات تسللٍ لـ«تعزيز مجاهدينا بالقوات والعتاد»، في عددٍ من المواقع داخل أراضي فلسطين المحتلة، منها موقع «صوفا» وكيبوتس «صوفا» و«حوليت» و«يتيد» في محور رفح، وفق بيان للكتائب على موقعها الإلكتروني.

من جانبها أكدت قناة الجزيرة، استمرار الاشتباكات بين جيش الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في عدد من المستوطنات ضمن غلاف غزة ومنها كيسوفيم وكفارة عزة وناحل عوز.