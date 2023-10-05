قلق أميركي وألماني على مصير إيرانية دخلت في غيبوبة بعد مشادة مع قوات الأمن

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت ألمانيا والولايات المتحدة عن قلقهما على مصير فتاة إيرانية دخلت في غيبوبة بعد تقارير عن مشادّة وقعت بينها وبين قوات الأمن في مترو طهران.

ووفقًا لمنظمة هنكاو غير الحكومية ومقرّها في النرويج، فإنّ الفتاة أرميتا غراوند (16 عامًا) أصيبت بجروح خطيرة خلال مشاجرة اندلعت الأحد بينها وبين شرطيات في شرطة الأخلاق في مترو بالعاصمة الإيرانية طهران، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا» الإثنين، أنّ تلميذة تبلغ 16 عامًا فقدت وعيها أثناء صعودها على متن القطار بسبب انخفاض في ضغط الدم.

ونفى الرئيس التنفيذي لمترو الأنفاق في طهران مسعود دوروستي وقوع أيّ مشادة لفظية أو جسدية بين الفتاة وركاب المترو أو كوادره.

من جهتها، كتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على منصة «إكس» «أن شابة في ايران تقاتل لمجرد أن تكشف شعرها في مترو الأنفاق، هذا أمر غير مقبول».

الشرطة الأخلاقية الإيرانية اعتدت على الفتاة

بدوره، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران أبرام بالي على المنصة نفسها إن واشنطن «مصدومة وقلقة بسبب التقارير التي تفيد بأنّ ما يسمّى بالشرطة الأخلاقية الإيرانية اعتدت على الفتاة»، مضيفًا «نحن نراقب وضعها الصحّي، ونواصل دعم الشعب الإيراني الشجاع ونعمل مع العالم لمحاسبة النظام على انتهاكاته».

وأصبحت قضية أرميتا غراوند محور نقاشات عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث تمّ تداول مقطع فيديو يظهر، بحسب البعض، الشابة التي بدا أنّها غير محجّبة تُدفع من قبل شرطيات إلى داخل قطار المترو، ثمّ نقل شخص لا يتحرّك إلى خارج القطار.

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من جهتها، طالبت منظمة حقوق الإنسان في إيران، وهي منظّمة غير حكومية ومقرّها النرويج بـ«تحقيق دولي مستقلّ» في هذه الواقعة، متّهمة طهران بأنّ لها تاريخًا طويلًا من تشويه الحقائق وإخفاء الأدلّة على جرائمها.

وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدّم إنّ «الجمهورية الإسلامية تواصل مضايقة النساء وقمعهنّ بحجّة مكافحة انتهاكات الحجاب الإلزامي».

وبحسب منظمة «هنكاو»، تنحدر الفتاة من مدينة كرمانشاه، في غرب إيران ذي الأغلبية الكردية، وتعيش في طهران. وتتلقى العلاج في مستشفى «الفجر» في العاصمة الإيرانية في وحدة تخضع لمراقبة أمنية مشدّدة وفق المنظمة.

أسرة الفتاه تجري مقابلات مع وسائل إعلام إيرانية بحضور أمني

ونشرت المنظمة صورة للفتاة وهي ترقد في سرير مستشفى متّصلة بأنبوب معدي، ورأسها ورقبتها مغطيان بضمادات.

ولفتت المنظمة إلى أن مراسلة جريدة «شرق» الإيرانية مريم لطفي حاولت التوجّه إلى المستشفى بعد الحادث واحتُجزت لفترة وجيزة.

وقالت المنظمة إن والدَي أرميتا غراوند أجريا داخل المستشفى مقابلة مع وسائل إعلام حكومية إيرانية، مؤكّدة أنّ المقابلة جرت تحت ضغط كبير وبحضور ضباط أمن رفيعي المستوى.

واعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنه لا يجب أن تكون أسرة الطفلة أمام الكاميرات، ولكن من حقها أن تكون بجانب سرير ابنتها.

وتذكّر هذه الواقعة بوفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16سبتمبر 2022 بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية انتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وأثارت وفاة أميني موجة احتجاجات استمرّت عدة أشهر قبل أن تفقد زخمها بسبب حملة قمع واسعة تسببت بمقتل أكثر من 550 متظاهرًا، بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران. وتقول عائلة الشابة إنها توفيت من ضربة تلقتها على الرأس، إلا أن السلطات تنفي ذلك.