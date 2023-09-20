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البرلمان الإيراني يشدد العقوبة على النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 10:17 صباحا
البرلمان الإيراني يشدد العقوبة على النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس
نساء إيرانيات بالزي الرسمي. (أرشيفية)
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وافق النواب الإيرانيون، اليوم الأربعاء، على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» أن «النواب وافقوا على تطبيق قانون دعم ثقافة الحجاب والعفاف لفترة تجريبية من ثلاث سنوات». ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.

ذكرى وفاة أميني
جاء ذلك بعد أيام من منع السلطات الإيرانية لعائلة مهسا أميني من إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاتها التي كانت شرارة احتجاجات واسعة في الجمهورية الإسلامية، وذلك بإلزامها والدها البقاء في منزله بعد توقيفه لفترة وجيزة، مع تسجيل تحركات في أنحاء مختلفة من البلاد، وفق منظمات حقوقية.

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وكانت الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني توفيت عن 22 عاما في 16سبتمبر 2022، بعد أيام على توقيفها من قبل الشرطة التي اعتبرت أنها انتهكت قواعد اللباس الصارمة في البلاد. وتقول عائلة الشابة إنها توفيت من ضربة تلقتها على الرأس إلا أن السلطات تنفي ذلك. وسرعان ما أفضى الغضب على وفاتها إلى احتجاجات قادتها خصوصا النساء واستمرت لأسابيع تم خلالها كسر محرمات مثل قيام نساء بخلع حجابهن في تحد صريح لسلطات جمهورية إيران الإسلامية.

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