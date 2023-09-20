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الرئيس الإيراني يرفع المصحف من منبر الأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 12:11 صباحا
الرئيس الإيراني يرفع المصحف من منبر الأمم المتحدة استنكارا لتدنيسه
الرئيس الإيراني يرفع نسخة من المصحف خلال خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 (إكس)
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رفع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، نسخة من القرآن الكريم من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة استنكارًا للاعتداءات على المصحف الشريف.

وأكد رئيسي، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن احترام الأديان يجب أن يتصدر قائمة الأولويات في الأمم المتحدة.، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

واستنكر أيضًا عدم المبالاة بالكراهية تجاه الإسلام، وبالفصل والتمييز الثقافيين في المجتمعات الغربية، مثل منع الحجاب وتدنيس القرآن، مضيفاً: «نواجه الآن حربًا على الإسلام وعلى الأسرة، التي تشكل دعامة للتقدم البشري».

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