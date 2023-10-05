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قتيلان في ضربات تركية على مواقع كردية شمال شرق سورية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 أكتوبر 2023, 10:05 صباحا
قتيلان في ضربات تركية على مواقع كردية شمال شرق سورية
حريق إثر ضربة تركية في ريف الحسكة. (أرشيفية: الإنترنت)
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قتل شخصان اليوم الخميس في ضربات شنتها مسيرات تركية على مناطق واقعة تحت سيطرة الأكراد في ولاية الحسكة شمال شرق سورية، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت إحدى الضربات سيارة ما أسفر عن مقتل شخصين، بحسب المرصد، فيما أفاد الناطق باسم قوات سورية الديمقراطية عن استهداف سيارة، مشيرا من جهة أخرى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في ضربة ثانية على مصنع، حسب وكالة «فرانس برس».

ضربات رداعلى هجوم أنقرة
ومنذ الأحد الماضي، شنت تركيا غارات على حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق، وذلك على خلفية «الهجوم الإرهابي» الأخير الذي وقع في أنقرة، ثم وسعت من دائرة عملياتها لتشمل سورية وذلك بعدما «اتضح أن منفذي الهجوم تدربا في سورية».

تركيا تحذر من توسيع نطاق ضرباتها في سورية والعراق بعد هجوم أنقرة
-  الخارجية التركية: منفذا الهجوم في أنقرة تدربا في سورية
-  «فرانس برس»: انفجار قرب مقر البرلمان التركي
-  بعد تفجير أنقرة.. إردوغان: الإرهابيون لن يحقّقوا أهدافهم

في المقابل، رفض القائد العام لقوات سورية الديمقراطية، مظلوم عبدي، الاتهامات التركية، قائلا: «منفذو هجوم أنقرة لم يمروا من مناطقنا كما يزعم مسؤولون أتراك. كما أننا لسنا طرفا في الصراع الداخلي التركي»، وفق الوكالة الفرنسية.

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