دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق حول نظام الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء في بروكسل، إلى اتفاق حول نص رئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا، متغلبين على التحفظات الإيطالية، قبل انعقاد قمة التكتل يوم الجمعة المقبل في غرناطة بإسبانيا.

يهدف القانون إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث خلال أزمة اللاجئين بين العامين 2015 و2016، حسب وكالة «فرانس برس».

ويسمح بتمديد مدة «احتجاز» المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل، وسيتعين الآن التفاوض على النص مع أعضاء البرلمان الأوروبي.