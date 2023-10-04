قاض يسحب تراخيص تجارية من ترامب.. ويمنعه من النشر في قضية تضخيم أصوله

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر قاض أميركي قرارا بسحب تراخيص أعمال تجارية سمحت لمنظمة الرئيس السابق دونالد ترامب بإدارة بعض أملاكها في نيويورك، كما منعه من النشر في القضية بعدما كتب منشورات سابقة اعتبرت «مهينة» بحق موظفات في المحكمة

وقال القاضي آرثر إنغورون، إن «الهجمات الشخصية على أفراد من فريق محكمتي غير مقبولة، اعتبروا هذا التصريح منعا للتداول يمنع كل الأطراف من نشر أو إرسال بريد إلكتروني أو التحدث علنا عن أي من الموظفين التابعين لي»، بينما جلس ترامب على طاولة الدفاع أمس الثلاثاء، وهو ثاني أيام محاكمته ونجليه بتهمة تضخيم قيمة أصولهم، وفق وكالة «فرانس برس».

تهمة الاحتيال عبر تضخيم قيمة الأصول

ولم يذكر القاضي ترامب بالاسم، إلا أنه تطرق إلى «منشور مهين على منصات التواصل الاجتماعي» يعود لأحد المتهمين في القضية، في إشارة إلى ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك، ويواجه الثلاثة تهما بالاحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لـ«منظمة ترامب» على مدى سنوات.

ونشر الرئيس الجمهوري السابق الثلاثاء على منصته «تروث سوشال» صورة لمعاونة إنغورون، واصفا إياها بـ«الصديقة الحميمة» لزعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، مضيفا في المنشور الذي حذف لاحقا «يجب ردّ هذه القضية على الفور».

ولم يكن ترامب الذي يعد الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات 2024 الرئاسية مع تقدمه على منافسيه بفارق كبير، ملزما حضور مجريات أول يومين في المحكمة، لكنه اختار ذلك وجلس على مقعد في المنطقة المخصصة للدفاع محاطا بمحاميه.

جيمس تسعى لتغريم ترامب 250 مليون دولار

وترى وسائل إعلام أميركية أن ترامب يصرّ على حضور الجلسات المرتبطة بالقضايا المتعددة التي يواجهها، لاعتباره أن ذلك يصبّ لصالحه في الحملة للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وكرر الملياردير الأميركي البالغ 77 عاما، التنديد بالمدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس قبل دخوله قاعة المحكمة في ولاية قد يُمنع من مزاولة الأعمال التجارية فيها.

ترامب يتهم المدعية العامة لنيويورك بالفساد

وقبيل بدء جلسة اليوم الثاني، وصف ترامب الذي يواجه معارك قضائية على جبهات عدة جيمس بأنها «فاسدة للغاية وتفتقر بشكل فاضح إلى الكفاءة».

وسبق لترامب أن وجّه انتقادات لاذعة إلى القاضي إنغورون كذلك. لكن الأخير لم يتطرق إلى شخصه في منع التداول، بل طلب وقف مهاجمة موظفي المحكمة، إلا أن ترامب أبلغ الصحفيين أثناء مغادرته قاعة المحكمة أنه سيعود الأربعاء وسيدلي بشهادته في الوقت المناسب.

ترامب يواجه معارك قضائية عديدة

ويواجه ترامب الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة بين 2017 و2021، معارك قضائية على جبهات متعددة، وقد تؤدي قضية الاحتيال المدني المرفوعة ضده في نيويورك إلى منعه من مزاولة الأعمال في هذه الولاية.

وتسعى المدعية جيمس لتغريم ترامب مبلغا يصل إلى 250 مليون دولار وإزاحته واثنين من أبنائه من إدارة إمبراطورية العائلة الاقتصادية.

وتأتي المحاكمة المدنية بعدما خلص القاضي إنغورون بأن ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور قاما بالاحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لمنظمة ترامب على مدى سنوات.

قرار القاضي بمثابة عقوبة إعدام بحق الشركات

وجاء في القرار أن ترامب ونجليه إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين في منظمة ترامب كذبوا على جامعي الضرائب والمقرضين وجهات التأمين مدى سنوات في إطار خطة ضخّمت قيمة أملاكهم من 812 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار بين العامين 2014 و2021.

ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية سمحت لمنظمة ترامب بإدارة بعض أملاكها في نيويورك، في خطوة تعرف بأنها بمثابة «عقوبة إعدام بحق الشركات».

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ولا تشارك هيئة محلفين في المحكمة المدنية التي بدأت هذا الأسبوع، ما يعني أن مصير ترامب بأيدي إنغورون وحده، وهو أمر لم يثن الرئيس السابق عن وصفه بأنه قاض ديموقراطي «مارق» ينبغي منعه من مزاولة المهنة، وحضر في قاعة المحكمة الثلاثاء أيضا دونالد الابن وإريك إضافة إلى المدعية جيمس.

واعتبر ترامب أن هذه الاتهامات زائفة وتهدف حصرا إلى عرقلة حملته للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية نوفمبر 2024، وعلى الرغم من عدم إمكانية الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، إلا أن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلى انتخابات 2024.

وترامب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية، ويتعين عليه خصوصا المثول اعتبارا من مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن، وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية للعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قاعة المحكمة في نيويورك، 3 أكتوبر 2023. (ا ف ب)

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قاعة المحكمة في نيويورك، 3 أكتوبر 2023. (ا ف ب)