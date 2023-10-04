  • Alwasat News
Atwasat

قاض يسحب تراخيص تجارية من ترامب.. ويمنعه من النشر في قضية تضخيم أصوله

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 09:02 صباحا
قاض يسحب تراخيص تجارية من ترامب.. ويمنعه من النشر في قضية تضخيم أصوله
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قاعة المحكمة في نيويورك، 3 أكتوبر 2023. (ا ف ب)
alwasat radio

أصدر قاض أميركي قرارا بسحب تراخيص أعمال تجارية سمحت لمنظمة الرئيس السابق دونالد ترامب بإدارة بعض أملاكها في نيويورك، كما منعه من النشر في القضية بعدما كتب منشورات سابقة اعتبرت «مهينة» بحق موظفات في المحكمة

وقال القاضي آرثر إنغورون، إن «الهجمات الشخصية على أفراد من فريق محكمتي غير مقبولة، اعتبروا هذا التصريح منعا للتداول يمنع كل الأطراف من نشر أو إرسال بريد إلكتروني أو التحدث علنا عن أي من الموظفين التابعين لي»، بينما جلس ترامب على طاولة الدفاع أمس الثلاثاء، وهو ثاني أيام محاكمته ونجليه بتهمة تضخيم قيمة أصولهم، وفق وكالة «فرانس برس».

تهمة الاحتيال عبر تضخيم قيمة الأصول
ولم يذكر القاضي ترامب بالاسم، إلا أنه تطرق إلى «منشور مهين على منصات التواصل الاجتماعي» يعود لأحد المتهمين في القضية، في إشارة إلى ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك، ويواجه الثلاثة تهما بالاحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لـ«منظمة ترامب» على مدى سنوات.

ونشر الرئيس الجمهوري السابق الثلاثاء على منصته «تروث سوشال» صورة لمعاونة إنغورون، واصفا إياها بـ«الصديقة الحميمة» لزعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، مضيفا في المنشور الذي حذف لاحقا «يجب ردّ هذه القضية على الفور».

ولم يكن ترامب الذي يعد الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات 2024 الرئاسية مع تقدمه على منافسيه بفارق كبير، ملزما حضور مجريات أول يومين في المحكمة، لكنه اختار ذلك وجلس على مقعد في المنطقة المخصصة للدفاع محاطا بمحاميه.

جيمس تسعى لتغريم ترامب 250 مليون دولار
وترى وسائل إعلام أميركية أن ترامب يصرّ على حضور الجلسات المرتبطة بالقضايا المتعددة التي يواجهها، لاعتباره أن ذلك يصبّ لصالحه في الحملة للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وكرر الملياردير الأميركي البالغ 77 عاما، التنديد بالمدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس قبل دخوله قاعة المحكمة في ولاية قد يُمنع من مزاولة الأعمال التجارية فيها.

ترامب يتهم المدعية العامة لنيويورك بالفساد
وقبيل بدء جلسة اليوم الثاني، وصف ترامب الذي يواجه معارك قضائية على جبهات عدة جيمس بأنها «فاسدة للغاية وتفتقر بشكل فاضح إلى الكفاءة».

وسبق لترامب أن وجّه انتقادات لاذعة إلى القاضي إنغورون كذلك. لكن الأخير لم يتطرق إلى شخصه في منع التداول، بل طلب وقف مهاجمة موظفي المحكمة، إلا أن ترامب أبلغ الصحفيين أثناء مغادرته قاعة المحكمة أنه سيعود الأربعاء وسيدلي بشهادته في الوقت المناسب.

ترامب يواجه معارك قضائية عديدة
ويواجه ترامب الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة بين 2017 و2021، معارك قضائية على جبهات متعددة، وقد تؤدي قضية الاحتيال المدني المرفوعة ضده في نيويورك إلى منعه من مزاولة الأعمال في هذه الولاية.

وتسعى المدعية جيمس لتغريم ترامب مبلغا يصل إلى 250 مليون دولار وإزاحته واثنين من أبنائه من إدارة إمبراطورية العائلة الاقتصادية.

وتأتي المحاكمة المدنية بعدما خلص القاضي إنغورون بأن ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور قاما بالاحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لمنظمة ترامب على مدى سنوات.

قرار القاضي بمثابة عقوبة إعدام بحق الشركات
وجاء في القرار أن ترامب ونجليه إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين في منظمة ترامب كذبوا على جامعي الضرائب والمقرضين وجهات التأمين مدى سنوات في إطار خطة ضخّمت قيمة أملاكهم من 812 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار بين العامين 2014 و2021.

ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية سمحت لمنظمة ترامب بإدارة بعض أملاكها في نيويورك، في خطوة تعرف بأنها بمثابة «عقوبة إعدام بحق الشركات».

ترامب يصف محاكمته المدنية بتهم تضخيم الأصول بـ«المهزلة»
- ترامب قبل مثوله أمام محكمة نيويورك: المدعية فاسدة والقاضي مختل
ترامب يمثل أمام المحكمة في قضية تضخيم أصوله

ولا تشارك هيئة محلفين في المحكمة المدنية التي بدأت هذا الأسبوع، ما يعني أن مصير ترامب بأيدي إنغورون وحده، وهو أمر لم يثن الرئيس السابق عن وصفه بأنه قاض ديموقراطي «مارق» ينبغي منعه من مزاولة المهنة، وحضر في قاعة المحكمة الثلاثاء أيضا دونالد الابن وإريك إضافة إلى المدعية جيمس.

واعتبر ترامب أن هذه الاتهامات زائفة وتهدف حصرا إلى عرقلة حملته للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية نوفمبر 2024، وعلى الرغم من عدم إمكانية الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، إلا أن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلى انتخابات 2024.

وترامب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية، ويتعين عليه خصوصا المثول اعتبارا من مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن، وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية للعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قاعة المحكمة في نيويورك، 3 أكتوبر 2023. (ا ف ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قاعة المحكمة في نيويورك، 3 أكتوبر 2023. (ا ف ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قاعة المحكمة في نيويورك، 3 أكتوبر 2023. (ا ف ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قاعة المحكمة في نيويورك، 3 أكتوبر 2023. (ا ف ب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل

وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل
البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته

البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته
هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب التي تعلن الخميس؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب التي تعلن الخميس؟
تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء

تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي

«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي
الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد

الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد
صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم

صعوبات النوم لدى النساء مرتبطة بارتفاع ضغط الدم
انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا

انطلاق النسخة الثانية لملتقى الشعر العربي بنيجيريا
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني

دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم ...
شاهد في تغطية «الوسط»: هل قرر مجلس النواب الرحيل؟

شاهد في تغطية «الوسط»: هل قرر مجلس النواب الرحيل؟
السيسي يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية لفترة ثالثة

السيسي يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية لفترة ثالثة
البيت الأبيض: «مخطئ» بوتين إذا كان يراهن على تعب الغرب من دعم أوكرانيا

البيت الأبيض: «مخطئ» بوتين إذا كان يراهن على تعب الغرب من دعم أوكرانيا
برشلونة يمدد عقد جمال مع بند جزائي بمليار يورو

برشلونة يمدد عقد جمال مع بند جزائي بمليار يورو
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وصول نحو 300 مهاجر على متن مركب إلى أرخبيل الكناري الإسباني
وصول نحو 300 مهاجر على متن مركب إلى أرخبيل الكناري الإسباني
20 قتيلا في سقوط حافلة من فوق جسر في البندقية
20 قتيلا في سقوط حافلة من فوق جسر في البندقية
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
بايدن يدعو إلى الإسراع بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأميركي
بايدن يدعو إلى الإسراع بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأميركي
فقدان أثر 23 جنديا في فيضان شمال شرق الهند
فقدان أثر 23 جنديا في فيضان شمال شرق الهند
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن طهران
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن......
إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي
إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي...
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك ......
المزيد
5 جرحى في إطلاق نار داخل حرم جامعي في بالتيمور الأميركية
5 جرحى في إطلاق نار داخل حرم جامعي في بالتيمور الأميركية...
روسيا تعلن إسقاط 31 مسيرة أوكرانية وإحباط محاولة إنزال بالقرم
روسيا تعلن إسقاط 31 مسيرة أوكرانية وإحباط محاولة إنزال ......
قاض يسحب تراخيص تجارية من ترامب.. ويمنعه من النشر في قضية تضخيم أصوله
قاض يسحب تراخيص تجارية من ترامب.. ويمنعه من النشر في قضية ......
فقدان أثر 23 جنديا في فيضان شمال شرق الهند
فقدان أثر 23 جنديا في فيضان شمال شرق الهند...
بايدن يدعو إلى الإسراع بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأميركي
بايدن يدعو إلى الإسراع بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب ......
المزيد