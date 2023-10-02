  • Alwasat News
Atwasat

ترامب يصف محاكمته المدنية بتهم تضخيم الأصول بـ«المهزلة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 05:25 مساء
ترامب يصف محاكمته المدنية بتهم تضخيم الأصول بـ«المهزلة»
ترامب يصل إلى مقر المحكمة في نيويورك ويتحدث لوسائل الإعلام. (الإنترنت)
alwasat radio

وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب محاكمته المدنية بتهم تضخيم الأصول في نيويورك، الإثنين، بأنها «مهزلة» والمدعي العام الذي رفع القضية بأنه «عرض رعب».

وقال ترامب للصحفيين أمام مبنى المحكمة إن المحاكمة «مهزلة» وإن القاضي المكلف بها «وغد»، وفق «فرانس برس».

تبدأ الإثنين في نيويورك المحاكمة المدنية لدونالد ترامب واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية، ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.

حضور جلسات الاستماع الأولى أمام المحكمة العليا
وألمح الرئيس السابق البالغ 77 عامًا ومحاموه إلى أنه قد يحضر على الأقل جلسات الاستماع الأولى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك. وقد استدعي ترامب بصفته شاهدًا.

ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

-  ترامب قبل مثوله أمام محكمة نيويورك: المدعية فاسدة والقاضي مختل
-  ترامب يمثل أمام المحكمة في قضية تضخيم أصوله

وترامب متهم جنائيًا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه المثول اعتبارًا من 4 مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده بالبيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.

وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.

 «عمليات احتيال» مالية «متكررة» 
وقال القاضي آرثر إنغورون إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا «عمليات احتيال» مالية «متكررة» في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم «منظمة ترامب»، بما بين 812 مليونًا و2.2 مليار دولار بين 2014 و2021.

وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر «بوضوح» «تقييمات احتيالية» من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.

ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية في ولاية نيويورك من دونالد ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور، إضافة الى مصادرة الشركات المستهدفة في القضية.

وجمع ترامب ثروته خلال الثمانينات من القرن الماضي في القطاع العقاري ومجال ألعاب الميسر والكازينوهات. وفي حال سحب هذه التراخيص منه، سيكون مهددًا بفقدان السيطرة على العديد من الشركات الرائدة في إمبراطوريته، مثل برج ترامب «ترامب تاور» الواقع عند الجادة الخامسة الشهيرة في نيويورك.

ويدخل هذا المبنى في صلب التهم التي وجهتها المدعية العامة ليتيسيا جيمس إلى ترامب؛ إذ يُشتبه بأنه قام بتضخيم مساحة شقته المؤلفة من ثلاث طبقات في «ترامب تاور» ثلاث مرات، ورفع قيمة المبنى الرقم 40 في شارع وول ستريت من 200 إلى 300 مليون دولار. كما تطلب المدعية إدانة ترامب بارتكاب مخالفات أخرى للقوانين المالية وتغريمه 250 مليون دولار.

 قائمة شهود 
ولطالما رفض الرئيس الجمهوري السابق هذه الاتهامات، واعتبر أن المدعية العامة جيمس، وهي ديمقراطية من أصول أفريقية، «عنصرية»، في حين وصف القاضي إنغورون بـ«المختل».

وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير وابناه إلى «تضخيم» قيمة هذه الأصول من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.

ورد ترامب عبر «تروث سوشال»، قائلًا إن المصارف لم تشتك يومًا من القروض التي وفرتها له. وشدد على أنه أعاد تسديد هذه القروض «بالكامل، مع فوائدها، ومن دون تعثر في السداد، ومن دون أي ضحايا».

ويتوقع أن تكون المحاكمة تقنية إلى حد كبير، وأن يستدعى إليها عشرات الشهود، بينهم ثلاثة من أبناء ترامب هم دونالد جونيور وإريك وإيفانكا التي كانت القضية تشملها بداية، لكن لن تتم ملاحقتها في نهاية المطاف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها

«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها
ترامب قبل مثوله أمام محكمة نيويورك: المدعية فاسدة والقاضي مختل

ترامب قبل مثوله أمام محكمة نيويورك: المدعية فاسدة والقاضي مختل
نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي

نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي
الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا
معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟

معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟
إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب

إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب
لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)

لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)
الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام

الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي

«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات

إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات
نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)

نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال

دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته

ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات ...
وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية

أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية
إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف

إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكرملين: تعب الغرب من دعم أوكرانيا سيزداد بمرور الوقت
الكرملين: تعب الغرب من دعم أوكرانيا سيزداد بمرور الوقت
أرمينيا تتهم قوات أذربيجان بإطلاق النار في منطقة حدودية.. وباكو تنفي
أرمينيا تتهم قوات أذربيجان بإطلاق النار في منطقة حدودية.. وباكو ...
بقاء مسؤولين انفصاليين أرمن في «قره باغ» لإنقاذ الضحايا
بقاء مسؤولين انفصاليين أرمن في «قره باغ» لإنقاذ الضحايا
كندا تشهد أسوأ موسم حرائق في تاريخها
كندا تشهد أسوأ موسم حرائق في تاريخها
أرمينيا تبلغ عن إصابات بعد اتهام أذربيجان بإطلاق النار على الحدود
أرمينيا تبلغ عن إصابات بعد اتهام أذربيجان بإطلاق النار على الحدود
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع تركيا
مصر تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة وتؤكد تضامنها الكامل مع ......
إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي
إصابة 3 أشخاص إثر انحراف طائرة عن مدرج مطار مومباي...
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن طهران
رئيسي يدعو من على منبر الأمم المتحدة واشنطن لرفع العقوبات عن......
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك فلاديمير
هيلاري تتهكم على بوتين بعد توسع «ناتو»: جلبت هذا لنفسك ......
المزيد
سلوفاكيا تتهم روسيا بـ«التدخل» في الانتخابات وتستدعي دبلوماسيًا
سلوفاكيا تتهم روسيا بـ«التدخل» في الانتخابات وتستدعي ......
ترامب يصف محاكمته المدنية بتهم تضخيم الأصول بـ«المهزلة»
ترامب يصف محاكمته المدنية بتهم تضخيم الأصول بـ«المهزلة»...
الجزائر: النيجر قبلت وساطتها لحل الأزمة السياسية
الجزائر: النيجر قبلت وساطتها لحل الأزمة السياسية...
أرمينيا تبلغ عن إصابات بعد اتهام أذربيجان بإطلاق النار على الحدود
أرمينيا تبلغ عن إصابات بعد اتهام أذربيجان بإطلاق النار على ......
كندا تشهد أسوأ موسم حرائق في تاريخها
كندا تشهد أسوأ موسم حرائق في تاريخها...
المزيد