ترامب قبل مثوله أمام محكمة نيويورك: المدعية فاسدة والقاضي مختل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه سيمثل، الإثنين، أمام المحكمة في نيويورك لحضور محاكمته بتهمة «الاحتيال المدني»، في قضية تضخيم قيمة ممتلكاته وأصول أخرى، واصفاً المدعية العامة في نيويورك بأنها «فاسدة» والقاضي بأنه «مختل».

وقال ترامب، في منشور عبر منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» أمس: «سأذهب إلى المحكمة صباح الغد (الإثنين) للدفاع عن اسمي وسمعتي، ضد المدعية العامة الفاسدة والعنصرية، ليتيتشيا جيمس، التي تبنت حملتها تحت شعار (النيل من ترامب)»، وفق وكالة «الشرق».

واتهم الرئيس الأميركي السابق قاضي محكمة ولاية نيويورك آرثر إنجورون، الذي حكم بأن ترامب مسؤول عن الاحتيال، وأنه بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته في بياناته المالية، بأنه «قاضٍ كاره لترامب، وغير منصف ومختل، وخبيث بمطاردته لي».

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وأضاف: «إنه (القاضي) يقدر قيمة (منتجع) مارالاجو في بالم بيتش بفلوريدا بـ18 مليون دولار، في حين أن قيمته تساوي من 50 إلى 100 ضعف هذا المبلغ. تقييماته احتيالية سعياً وراء التدخل في الانتخابات، وأسوأ من ذلك.. هذه القضية برمتها ملفقة!!! أراكم في المحكمة – صباح الاثنين».

ترامب أمام المحكمة

وكان من المتوقع أن يمثل ترامب أمام المحكمة، فيما كان موظفو إنفاذ القانون والمحكمة يجرون بالفعل الاستعدادات الأمنية لظهوره المحتمل في المحكمة جنوب مانهاتن، الاثنين، وربما الثلاثاء، بحسب شبكة «CNN» الأميركية.

وبدأت خطط ترامب تتضح بعد أن وافق قاضٍ اتحادي في فلوريدا على طلبه تأجيل جلسة استجواب في قضية منفصلة، لأنها ستتعارض مع بدء المحاكمة في نيويورك.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على جدول أعمال ترامب، لشبكة «CNN»، أن الرئيس السابق توجه إلى مدينة نيويورك مساء الأحد، بعد حضور فعالية انتخابية في أوتوموا بولاية أيوا، وسيقضي الليلة في «برج ترامب» في مانهاتن.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة المحاكمة في قضية الاحتيال المدني، التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتشيا جيمس في سبتمبر 2022، بحق ترامب واثنين من أبنائه، وشركاتهم والعديد من المديرين التنفيذيين، الساعة 10 صباحاً (14:00 ظهراً بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين.

ضربة قوية لترامب

والأسبوع الماضي، وجه القاضي المشرف على القضية ضربة قوية لترمب، عندما حكم بأن الرئيس السابق مسؤول عن الاحتيال، وأنه بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته في بياناته المالية لمدة عقد.

وجاء الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها المدعية جيمس، تطالب بالحصول على تعويضات بقيمة 250 مليون دولار، وفرض حظر على عائلة ترامب من شغل مناصب مسؤولين في شركة في نيويورك، وحظر على الشركة من المشاركة في معاملات تجارية لمدة 5 سنوات.