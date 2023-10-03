البيت الأبيض: المساعدات لأوكرانيا ستنقطع بعد «بضعة أشهر» بلا تمويل إضافي من الكونغرس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن المساعدات الأميركية لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي ستنقطع في غضون «بضعة أشهر» ما لم يوافق الجمهوريون المتشددون على حزمة تمويل جديدة لكييف.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين «الحديث هنا، على الأرجح، عن بضعة أشهر تقريبًا»، بحسب «فرانس برس».

بحث الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء مع قادة دول حليفة للولايات المتحدة، في «تنسيق» المساعدات المقبلة لأوكرانيا، وذلك بعد أيام من استثنائها من اتفاق في الكونغرس الأميركي أتاح تجنب الإغلاق الحكومي في واشنطن. وقال البيت الأبيض إن «الرئيس بايدن أجرى اتصالًا صباح اليوم مع حلفائنا وشركائنا لتنسيق دعمنا المتواصل لأوكرانيا».

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أوكرانيا، على الرغم من أن تقديم المساعدات إليها تم استثناؤه من اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي، مطالبًا الجمهوريين بـ«وقف الألاعيب» على هذا الصعيد.

بايدن يدعو الكونغرس إلى الموافقة سريعًا على مساعدات لأوكرانيا

وقال بايدن في مداخلة من البيت الأبيض «أريد أن أؤكد لحلفائنا الأميركيين وللشعب الأميركي وللشعب في أوكرانيا أنه يمكنكم الاعتماد على دعمنا. لن ننسحب».

ورحب بايدن، السبت، باتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، لكنه دعا الكونغرس إلى الموافقة سريعًا على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق. وقال بايدن في بيان «لا يمكننا في أي ظرف السماح بوقف الدعم الأميركي لأوكرانيا».

- زعيم جمهوري متشدّد يتقدم باقتراح لإطاحة رئيس «النواب الأميركي» بسبب تجنب «الإغلاق الحكومي»

- مكارثي يتوقع تصويت الكونغرس الأربعاء على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي

- الكونغرس الأميركي يتجنب الإغلاق الحكومي قبل ساعات فقط من انتهاء المهلة

رفض البيت الأبيض، الإثنين، تصريحات الكرملين بأن التعب الغربي من دعم أوكرانيا سيتزايد بعدما حرم اتفاق حول الميزانية الأميركية توصل إليه الكونغرس، السبت، لتجنب إغلاق المؤسسات الفدرالية، كييف من مساعدات جديدة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار «إذا كان بوتين يعتقد أنه يستطيع الصمود أكثر منا فهو مخطئ»، مضيفة أن هناك تحالفًا غربيًا كبيرًا يدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي.