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التوتر في كوسوفو يعيد التذكير بالهوة الفاصلة بين الصرب والألبان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 07:12 مساء
التوتر في كوسوفو يعيد التذكير بالهوة الفاصلة بين الصرب والألبان
عناصر من الشرطة في كوسوفو. (الإنترنت)
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أعاد التوتر في كوسوفو بعد اشتباكات بين الشرطة ومجموعة مسلّحة هي الأشد عنفًا منذ سنوات، تسليط الضوء على الهوة الساحقة التي تفصل بين الألبان والصرب وصعوبة تحقيق مصالحة في الإقليم الصربي السابق بعد أعوام على توقف المعارك.

الأحد الماضي، قتل أحد عناصر شرطة كوسوفو في كمين نفّذته مجموعة من الصرب، أعقبه إطلاق نار بين القوات الخاصة للشرطة والمجموعة المسلحة أودى بحياة ثلاثة من المسلحين الذين لجأوا إلى دير أرثوذكسي في قرية بانجسكا القريبة من الحدود، وفق «فرانس برس».

وذكر التلفزيون الرسمي الصربي أن جثث الصرب الثلاثة الذين قتلوا في هذه المواجهة سلمت لعائلاتهم، السبت، في بريشتينا. والجمعة، حذرت الولايات المتحدة من «انتشار صربي عسكري كبير على طول الحدود مع كوسوفو» داعية «صربيا إلى سحب قواتها».

«عرض وحشي ومبالغ به للقوة» 
وبعد الاشتباكات التي وقعت في شمال كوسوفو حيث تتركز الأقلية الصربية، أعلنت الشرطة توقيف ثلاثة أشخاص ضالعين في الهجوم. كما صادرت كميات من الأسلحة قالت إنها تكفي لتسليح المئات. وواصلت، الجمعة، دهم هذه المنطقة، ونفذ عناصر القوات الخاصة عمليات تفتيش لأملاك تعود الى من يشتبه بكونه العقل المدبّر للعملية.

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ولقيت الخطوات إدانة بلغراد التي ما زالت ترفض الاعتراف بالاستقلال المعلن عام 2008 للإقليم الصربي السابق. واعتبر المكتب الصربي لشؤون كوسوفو أن المداهمات والتوقيفات هي «عرض وحشي ومبالغ به للقوة» تستخدم فيه قوات خاصة «مدججة بالسلاح حتى العظم».

كما أبدى حلف شمال الأطلسي استعداده لتعزيز حضور قوة «كفور» المنتشرة في كوسوفو بهدف «مواجهة الوضع» الناشئ.

 خوف وقمع 
في مدينة ميتروفيتشا المتنوعة عرقيًا بشمال كوسوفو، أبدى سكان من الصرب قلقهم من الحضور المتزايد للشرطة وخشيتهم من عمليات قمع إضافية محتملة تزيد من توتير الوضع المتشنج أساسًا.

أما في العاصمة بريشتينا التي تقطنها غالبية من الألبان، فيحمّل السكان الحكومة الصربية مسؤولية الأحداث الأخيرة، مؤكدين أن السلام لن يكون متاحًا ما لم تصحّح بلغراد أخطاءها.

وأتت اشتباكات الأحد الماضي بعد نحو أسبوع من فشل الجولة الأخيرة من مباحثات بين مسؤولين كوسوفيين وصرب استضافتها بروكسل بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، في تحقيق اختراق ضمن مسعى يهدف إلى تحسين العلاقات بين الطرفين.

وعلى الرغم من تواصل المباحثات وترافقها مع دعوات الى خفض التوتر، رجح محللون أن يكون الاشتباك الأخير مسمارًا في نعش فرص التوصل إلى مصالحة فعلية.

وكتب الباحث ديميتار بيشيف في نشرة لمركز كارنيغي في أوروبا «كلما حصلت حوادث من هذا النوع، تراجع احتمال أن تكون صربيا وكوسوفو راغبتين أو قادرتين على القيام بتسوية. لن يتمكن الاتحاد الأوروبي من حل المشكلة؛ بل ربما يتمكن فقط من إدارتها أو احتوائها».

شهور من التوتر 
يعود التوتر في شمال كوسوفو إلى شهور خلت، بعد قرار رئيس الوزراء ألبين كورتي في مايو، تعيين أربعة من الألبان على رأس مجالس محلية في أربع بلدات تقطنها غالبية من الصرب، بعدما قاطع هؤلاء الانتخابات التي أجريت في مناطقهم.

وأعقب القرار تظاهرات للأقلية الصربية، بينما قامت بلغراد بتوقيف ثلاثة من عناصر شرطة كوسوفو. ووقعت صدامات بين الأخيرة ومتظاهرين من الصرب أثاروا أعمال شغب لم يبقَ عناصر قوة «كفور» الأطلسية في منأى عنها.

والتوتر الأخير في الشمال هو الأحدث ضمن سلسلة من الأحداث التي تهزّ المنطقة منذ إعلان استقلالها في 2008. ولا تزال صربيا، بدعم من حليفتيها روسيا والصين، ترفض الاعتراف باستقلال كوسوفو المعلن عام 2008، بعد حرب دامية خلال التسعينات بين القوات الصربية والمتمردين الألبان انتهت بتدخل من حلف شمال الأطلسي ضد بلغراد.

وعلى الرغم من وضع الحرب أوزارها، لم تحقق أعوام من المباحثات بين الطرفين أي تقدم ملموس نحو سلام دائم وثابت. وقال أجيم مولوكو (60 عامًا)، وهو خبير اقتصادي في بريشتينا، إن «المصالحة ممكنة في حال توقفت الاستفزازات المتكررة».

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