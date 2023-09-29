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البيت الأبيض يحض صربيا على «سحب» قواتها من الحدود مع كوسوفو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 سبتمبر 2023, 08:51 مساء
البيت الأبيض يحض صربيا على «سحب» قواتها من الحدود مع كوسوفو
البيت الأبيض. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا البيت الأبيض صربيا، الجمعة، إلى «سحب» وحدات من قواتها منتشرة عند الحدود مع كوسوفو مع تصاعد التوتر بين الجانبين بعد اشتباكات في قرية كوسوفية.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: «نحض صربيا على سحب هذه القوات من الحدود»، مشيرًا إلى أن حشد القوات، بما يشمل نشرًا «غير مسبوق» لبطاريات المدفعية، هو «تطوّر مزعزع للاستقرار للغاية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

اندلاع أعمال عنف على الحدود بين كوسوفو وصربيا
واندلعت أعمال عنف الأحد الماضي، عندما قُتل شرطي أثناء قيامه بدورية بالقرب من الحدود مع صربيا. وقالت الشرطة في كوسوفو: «بمجرّد وصولها بالقرب من موقع جرى الإبلاغ عن إغلاق الطريق فيه، تعرّضت وحدة الشرطة لهجوم من مواقع مختلفة بالأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القنابل اليدوية».

وسارع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي إلى إدانة الهجوم «الإجرامي والإرهابي»، وأضاف أن «الجريمة المنظمة تهاجم بلادنا، بدعم سياسي ومالي ولوجستي من مسؤولين في بلغراد».

من جهتها، قالت الرئيسة فيوسا عثماني «إنه هجوم على كوسوفو». وأكدت في بيان أن «هذه الهجمات هي دليل إضافي على القوة المزعزعة للاستقرار التي تتمتع بها العصابات الإجرامية التي تنظمها صربيا والتي تعمل على زعزعة استقرار كوسوفو والمنطقة منذ فترة طويلة»، داعية حلفاء كوسوفو إلى دعم البلاد «في جهودها لإحلال السلام والنظام والحفاظ على السيادة على جمهورية كوسوفو بأكملها».

بلينكن يدعو إلى إلى وقف التصعيد بين بلغراد وبريشتينا
والإثنين الماضي، دان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، «الهجمات العنيفة» التي استهدفت قوات شرطة كوسوفو، داعيًا بلغراد وبريشتينا إلى وقف التصعيد، وذلك غداة مقتل شرطي بكوسوفو في كمين شمال الإقليم الذي يشهد منذ سنوات توترات.

وقال بلينكن، في بيان نقلته «فرانس برس»، إن «الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات العنيفة والمنسقة ضد شرطة كوسوفو»، مضيفًا: «ندعو حكومتي كوسوفو وصربيا إلى الامتناع عن أي أفعال أو تصريحات من شأنها تصعيد التوتر».

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