أذربيجان تحض أرمن ناغورني قره باغ على «عدم المغادرة»

القاهرة - بوابة الوسط

حضت أذربيجان، الخميس، أرمن ناغورني قره باغ على البقاء في الإقليم وذلك بعد هجومها الخاطف الذي قضى على مساعي هذه المنطقة الانفصالية للاستقلال.

وقالت وزارة الخارجية الأذرية: «ندعو السكان الأرمن إلى عدم مغادرة منازلهم وإلى أن يصبحوا جزءا من مجتمع أذربيجان المتعدد الإثنيات»، وذلك بعدما نزح أكثر من نصف سكان المنطقة إلى أرمينيا خلال أيام قليلة، وفق وكالة «فرانس برس».

فرار أكثر من 65 ألف أرمني من قره باغ

وفي التفاصيل، أعلنت يريفان، الخميس، فرار أكثر من 65 ألف أرمني من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا، فيما تتواصل موجة الهرب من الجيب الانفصالي الذي استعادته أذربيجان الأسبوع الماضي في إطار عملية خاطفة.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الأرمينية ناظلي باغداساريان في بيان نقله «يورونيوز» إنه بحلول صباح الخميس، «عبر 65036 شخصا نزحوا قسرا الحدود إلى أرمينيا من ناغورني قره باغ». ويقدّر بأن نحو 120 ألف أرمني كانوا يقطنون الإقليم قبل هجوم باكو.

يريفان: لن يبقى أرمن في قره باغ خلال الأيام المقبلة

وخلال الاجتماع الحكومي، اتّهم رئيس الوزراء الأرميني أذربيجان بتنفيذ حملة «تطهير عرقي» في ناغورني قره باغ، مؤكدا أنه لن يبقى أي أرمن في الإقليم الانفصالي «في الأيام المقبلة».

وقال باشينيان لأعضاء حكومته إن «تهجير الأرمن من ناغورني قره باغ متواصل. يظهر تحليلنا بأنه لن يبقى هناك أرمن في ناغورني قره باغ. يشكل ذلك تطهيرا عرقيا حذّرنا المجتمع الدولي منه منذ مدة طويلة»، وفق ما نقل عنه «يورو نيوز».