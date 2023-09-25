  • Alwasat News
Atwasat

رئيس أذربيجان يجتمع برئيس وزراء أرمينيا في إسبانيا أكتوبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 سبتمبر 2023, 11:16 صباحا
رئيس أذربيجان يجتمع برئيس وزراء أرمينيا في إسبانيا أكتوبر المقبل
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن المكتب الصحفي لمجلس الأمن في أرمينيا، الإثنين، عقد لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في مدينة غرناطة الإسبانية في 5 أكتوبر المقبل، حسبما نقلت «بلومبرغ» عن وكالة «إنترفاكس».

وسيتوجه أمين مجلس الأمن الأرميني، أرمين جريجوريان، إلى بروكسل، الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي بمستشاري قادة الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وفرنسا، وأذربيجان، للتحضير للاجتماع المقرر في إسبانيا، الشهر المقبل، وفق «الشرق».

يأتي ذلك في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ناغورنو قره باغ، إذ أطلقت أذربيجان عملية عسكرية واسعة، الأسبوع الماضي، في الإقليم المتنازع عليه.

والأربعاء الماضي، أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا يوجد أساس للحديث عن تطهير عرقي في قره باغ، مؤكدا أن روسيا تتابع الأوضاع هناك بانتباه شديد.

محادثات بشأن إعادة قره باغ مع أذربيجان
أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات قبيل محادثات سلام جديدة

أضاف: «نسمع تصريحات من باكو بأن الأهداف هي أهداف عسكرية فقط، وأنها لا تستهدف أهدافا مدنية. نأمل أن يكون هذا هو الحال. نحن نراقب الوضع بعناية شديدة»، مشيرا إلى أن «الجانب الروسي مقتنع بضرورة ضمان جميع حقوق وأمن السكان الأرمن في إقليم قره باغ».

أرمينيا تتهم روسيا بالإخفاق في مهمتها
والخميس الماضي، اتهم رئيس الوزراء الأرميني روسيا، التي تنشر كتيبة في ناغورني قره باغ منذ الحرب الأخيرة في 2020، بالإخفاق في مهمتها لحفظ السلام في الإقليم ذي الغالبية الأرمينية.

وأكد باشينيان استعداد بلاده لاستقبال «أكثر من 40 ألف عائلة من ناغورني قره باغ حين الحاجة».

وقال في خطاب متلفز: «لقد حجزنا غرفا في فنادق، وأعددنا أمكنة لاستقبالهم. أعددنا كل شيء لاستقبال أكثر من 40 ألف عائلة من الإقليم» ذي الغالبية الأرمينية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات

كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان

دراسة: غلاء المعيشة في بريطانيا يقلص أعمار السكان
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع

بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع
بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب

بحث وضع آلية لحماية المناطق الأثرية في غات من التخريب
«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024

«ألفا روميو» تعلن تعديلات جديدة لسيارة «ستيلفيو» 2024
الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة النظيفة

الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية ممكن بفضل ازدهار الطاقة ...
الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح

الحرب في السودان تهدد موسم حصاد البلح
مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا

مصر تحذر من تصاعد «الإسلاموفوبيا» بسبب تكرار حوادث تمزيق المصحف في هولندا
كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا

كاريكاتير خيري - مخاوف من تهالك السدود وإهمال صيانتها في ليبيا
تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا

تغطية خاصة: آثار عاصفة «دانيال» على المواقع الأثرية شرق ليبيا
تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة

تغطية خاصة: ميزانية الطوارئ وإعادة إعمار درنة
تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في ليبيا بعد عاصفة «دانيال»
تغطية خاصة: قوافل المساعدات والوضع الصحي بعد عاصفة «دانيال»

تغطية خاصة: قوافل المساعدات والوضع الصحي بعد عاصفة «دانيال»
الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي

الإعلام السعودي ينعي الصحفي هاني نقشبندي
أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

أوكرانيا تؤكد أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود
مسؤولة أوروبية: منطقة الساحل في أفريقيا الملف الأكثر سخونة بعد الأزمة الأوكرانية

مسؤولة أوروبية: منطقة الساحل في أفريقيا الملف الأكثر سخونة بعد الأزمة الأوكرانية
صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها

صوفيا لورين تخضع لجراحة بعد سقوطها في منزلها
وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو

وفاة زعيم مافيا كوزا نوسترا الإيطالية ميسينا دينارو
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المجلس العسكري في النيجر يطالب بـ«إطار تفاوضي» لانسحاب القوات الفرنسية
المجلس العسكري في النيجر يطالب بـ«إطار تفاوضي» لانسحاب القوات ...
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في اجتماع
بعدما أعلنت كييف مقتله.. قائد أسطول البحر الأسود الروسي يظهر في ...
الكرملين يتوعد بإحراق دبابات أبرامز تسلمتها أوكرانيا
الكرملين يتوعد بإحراق دبابات أبرامز تسلمتها أوكرانيا
أذربيجان تبحث عن أشخاص بين لاجئي ناغورني قره باغ تتهمهم بارتكاب «جرائم حرب»
أذربيجان تبحث عن أشخاص بين لاجئي ناغورني قره باغ تتهمهم بارتكاب ...
كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً...
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على طاولة قادة العشرين في نيودلهي
مشروع نقل عملاق يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط على ......
المزيد
غوتيريس يطالب بحماية حقوق النازحين الأرمن من ناغورني قره باغ
غوتيريس يطالب بحماية حقوق النازحين الأرمن من ناغورني قره باغ...
كوريا الشمالية للأمم المتحدة: شبه الجزيرة الكورية «على شفير حرب نووية»
كوريا الشمالية للأمم المتحدة: شبه الجزيرة الكورية «على شفير ......
الأمم المتحدة تدعو الجزائر إلى عفو عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الحراك
الأمم المتحدة تدعو الجزائر إلى عفو عن المعتقلين بسبب ......
كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر سنوات
كوريا الجنوبية تستعرض ترسانتها في أول عرض عسكري منذ عشر ......
أذربيجان تبحث عن أشخاص بين لاجئي ناغورني قره باغ تتهمهم بارتكاب «جرائم حرب»
أذربيجان تبحث عن أشخاص بين لاجئي ناغورني قره باغ تتهمهم ......
المزيد