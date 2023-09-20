محادثات بشأن إعادة قره باغ مع أذربيجان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الانفصاليون الأرمن في ناغورني قره باغ أنهم قبلوا اقتراح باكو إجراء محادثات بشأن إعادة دمج المنطقة المتنازع عليها مع أذربيجان، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت السلطات الانفصالية اليوم الأربعاء «ستجري مناقشة القضايا التي أثارها الجانب الأذربيجاني بشأن إعادة الدمج وضمان حقوق وأمن أرمن ناغورني قره باغ في اجتماع بين ممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات المركزية لجمهورية أذربيجان». وأضافت «ستجري في مدينة يفلاخ في 21 سبتمبر».

وقف إطلاق النار في قره باغ

وأعلن الانفصاليون الأرمن في ناغورني قره باغ في وقت سابق الأربعاء أنهم سيوقفون إطلاق النار وسيلقون أسلحتهم، في إشارة إلى انتهاء عملية «مكافحة الإرهاب» التي بدأتها القوات الأذربيجانية قبل يوم في المنطقة المتنازع عليها.

وقالت الرئاسة المعلنة للمنطقة في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي «عبر وساطة قيادة فرقة حفظ السلام الروسية المتمركزة في ناغورني قره باغ، جرى التوصل إلى اتفاق بشأن الوقف الكامل لإطلاق النار اعتبارًا من الساعة 13.00 (09.00 بتوقيت غرينتش) في 20 سبتمبر 2023»، حسب وكالة فرانس برس.

وأعلنت أرمينيا في وقت سابق الأربعاء أن 32 شخصًا قتلوا وأكثر من 200 جرحوا في أقل من 24 ساعة في العملية العسكرية التي تشنها أذربيجان في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها. وقالت أمينة المظالم المكلفة حقوق الإنسان في أرمينيا أناهيت مناسيان على «فيسبوك»: «نتيجة القصف هناك حاليًا 32 قتيلًا وأكثر من 200 جريح».