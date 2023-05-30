أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات قبيل محادثات سلام جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات، اليوم الإثنين، مجدداً قبل يومين من محادثات جديدة تهدف إلى إبرام اتفاق سلام لحل نزاع مستمر منذ عقود على إقليم ناجورنو قرة باغ.

واتهمت أرمينيا نظيرتها أذربيجان، بالتهديد باللجوء إلى القوة بعد أن طالب رئيسها إلهام علييف بحل الحكومة المحلية «الانفصالية»، في قرة باغ، وفق وكالة «رويترز».

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والتقى الزعيمان، الأسبوع الماضي، في موسكو، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يعتقد بأن الجانبين يحرزان تقدماً نحو إبرام اتفاق سلام طويل الأمد.

حربان في خضم النزاع

وخاضت الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان حربين على الإقليم، المعترف به كجزء من أذربيجان، ولكن يغلب الأرمن على سكانه.

واستعادت أذربيجان في 2020 أجزاء من أراضي الإقليم، كانت قد خسرتها في صراع مع انهيار الحكم السوفيتي في أوائل التسعينيات.