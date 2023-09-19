غوتيريس: الصراعات الجيوسياسية تقوِّض استجابة العالم للمخاطر

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس زعماء العالم إلى اتخاذ موقف موحد لإنهاء «فوضى» الصراعات التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، منددًا بالانقسامات والنزاعات الجيوسياسية التي «تقوض فرص الاستجابة للأزمات والتحديات الكبرى كالفقر والجوع وانعدام المساواة».

النزاعات تقوض فرض الاستجابة للمخاطر

وأضاف الأمين العام، خلال كلمته بمؤتمر صحفي في مدينة نيويورك الأميركية التي تستضيف الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة بدءًا من اليوم ولمدة أسبوع، أن على زعماء العالم «الالتفات إلى التحديات الكبرى التي تواجه الكوكب، وتهدد سبل العيش»، معتبرًا أن «الانشغال بالانقسامات الجيوسياسية والنزاعات يقوض فرص الاستجابة لتلك التحديات»، وفق «أسوشيتد برس».

الأمين العام للأمم المتحدة: عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض

غوتيريس: درنة تمثل صورة حزينة لحالة عالمنا حيث يعم طوفان عدم المساواة والظلم

غوتيريس: درنة تمثل صورة حزينة لعالم تلتهمه الصراعات

وتطرق غوتيريس إلى تداعيات الكارثة الطبيعية التي ضربت مدينة درنة الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنها «تمثل صورة حزينة لحالة عالمنا الذي بات يموج بالصراعات، حيث يعم طوفان عدم المساواة والظلم»، مؤكدًا أن الموتى في ليبيا كانوا ضحايا سنوات من الصراع السياسي.