  • Alwasat News
Atwasat

غوتيريس: الصراعات الجيوسياسية تقوِّض استجابة العالم للمخاطر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 05:44 مساء
غوتيريس: الصراعات الجيوسياسية تقوِّض استجابة العالم للمخاطر
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس زعماء العالم إلى اتخاذ موقف موحد لإنهاء «فوضى» الصراعات التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، منددًا بالانقسامات والنزاعات الجيوسياسية التي «تقوض فرص الاستجابة للأزمات والتحديات الكبرى كالفقر والجوع وانعدام المساواة».

النزاعات تقوض فرض الاستجابة للمخاطر
وأضاف الأمين العام، خلال كلمته بمؤتمر صحفي في مدينة نيويورك الأميركية التي تستضيف الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة بدءًا من اليوم ولمدة أسبوع، أن على زعماء العالم «الالتفات إلى التحديات الكبرى التي تواجه الكوكب، وتهدد سبل العيش»، معتبرًا أن «الانشغال بالانقسامات الجيوسياسية والنزاعات يقوض فرص الاستجابة لتلك التحديات»، وفق «أسوشيتد برس».
الأمين العام للأمم المتحدة: عصر الغليان العالمي بدأ في الأرض
غوتيريس: درنة تمثل صورة حزينة لحالة عالمنا حيث يعم طوفان عدم المساواة والظلم

غوتيريس: درنة تمثل صورة حزينة لعالم تلتهمه الصراعات
وتطرق غوتيريس إلى تداعيات الكارثة الطبيعية التي ضربت مدينة درنة الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنها «تمثل صورة حزينة لحالة عالمنا الذي بات يموج بالصراعات، حيث يعم طوفان عدم المساواة والظلم»، مؤكدًا أن الموتى في ليبيا كانوا ضحايا سنوات من الصراع السياسي.

145 من زعماء العالم يحضرون الجمعية العامة للأمم المتحدة
وتنعقد في مدينة نيويورك الأميركية، الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستمر أعمالها لمدة أسبوع لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية، وقد خُصِّصت غرفة نقاشات للحرب الروسية - الأوكرانية، في أول اجتماع حضوري لزعماء العالم منذ جائحة «كوفيد-19».
ومن المقرر أن يتحدث فيها 145 من زعماء العالم، لطرح قضايا أو نزاعات إقليمية، ما يعكس تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات التي يشهدها العالم أخيرًا.
الاجتماع الحضوري الأول منذ جائحة كوفيد-19
وللمرة الأولى منذ سنوات، يشارك الرئيس الأميركي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الرئيس الوحيد من زعماء البلدان الـ5 الكبرى التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الذي يلقي كلمة أمام الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا بعدما غاب عنها رؤساء الصين وروسيا وفرنسا، شى جين بينغ، وفلاديمير بوتين، وإيمانويل ماكرون، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني، ريشى سوناك، هذا العام.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية
قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة

قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة
حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق

حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل

وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة

سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا

«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة

أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب

أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)

تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)
المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة

المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة
لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كارثة عاصفة «دانيال»

لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في ...
معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا

معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا
رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة (صور)

رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة (صور)
أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»
بعد انتهاء مهمتهم في درنة.. حادث يودي بحياة 6 متطوعين من حملة «فزعة شباب بنغازي»

بعد انتهاء مهمتهم في درنة.. حادث يودي بحياة 6 متطوعين من حملة «فزعة شباب بنغازي»
«معهد واشنطن»: معركة التعافي من «دانيال» تحدد مصير ليبيا السياسي

«معهد واشنطن»: معركة التعافي من «دانيال» تحدد مصير ليبيا السياسي
الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة

الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة
رئيس بلدية درنة يتحدث عن 3 مطالب لأهالي المدينة

رئيس بلدية درنة يتحدث عن 3 مطالب لأهالي المدينة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أذربيجان تتعهد ضمان «حقوق وسلامة» أرمن ناغورني قره باغ
أذربيجان تتعهد ضمان «حقوق وسلامة» أرمن ناغورني قره باغ
بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا
بايدن يدعو لاتخاذ «موقف جماعي» ضد روسيا
انفصاليو الأرمن في ناغورني قره باغ يدعون إلى وقف إطلاق النار والتفاوض
انفصاليو الأرمن في ناغورني قره باغ يدعون إلى وقف إطلاق النار ...
غوتيريس: الصراعات الجيوسياسية تقوِّض استجابة العالم للمخاطر
غوتيريس: الصراعات الجيوسياسية تقوِّض استجابة العالم للمخاطر
أذربيجان تؤكد استعدادها للتفاوض في حال إلقاء أرمن قره باغ السلاح
أذربيجان تؤكد استعدادها للتفاوض في حال إلقاء أرمن قره باغ السلاح
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم
30 قتيلا على الأقل بغارات جوية على الخرطوم...
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها
كيم لبوتين: روسيا ستحقق انتصارا كبيرا على أعدائها...
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً...
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة
السيسي وإردوغان يلتقيان في قمة العشرين بعد عقدٍ من القطيعة...
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً
ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 632 شخصاً...
المزيد
متظاهرون يدعون إلى استقالة رئيس الوزراء الأرميني على خلفية نزاع قره باغ
متظاهرون يدعون إلى استقالة رئيس الوزراء الأرميني على خلفية ......
قوات حفظ السلام الروسية تدعو لوقف النار في قره باغ وتعلن إجلاء مدنيين
قوات حفظ السلام الروسية تدعو لوقف النار في قره باغ وتعلن ......
سلطات قره باغ: أذربيجان تستخدم الطيران والمدفعية والمسيّرات في هجومها
سلطات قره باغ: أذربيجان تستخدم الطيران والمدفعية والمسيّرات ......
أذربيجان تؤكد استعدادها للتفاوض في حال إلقاء أرمن قره باغ السلاح
أذربيجان تؤكد استعدادها للتفاوض في حال إلقاء أرمن قره باغ ......
غوتيريس: الصراعات الجيوسياسية تقوِّض استجابة العالم للمخاطر
غوتيريس: الصراعات الجيوسياسية تقوِّض استجابة العالم للمخاطر...
المزيد