  • Alwasat News
Atwasat

غوتيريس: درنة تمثل صورة حزينة لحالة عالمنا حيث يعم طوفان عدم المساواة والظلم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 03:59 مساء
غوتيريس: درنة تمثل صورة حزينة لحالة عالمنا حيث يعم طوفان عدم المساواة والظلم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات الأسبوع الماضي «تمثل صورة حزينة لحالة العالم، حيث يعم طوفان عدم المساواة والظلم»، مشيرًا إلى أن الموتى في ليبيا كانوا ضحايا سنوات من الصراع.

وقال في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء: «مدينة درنة تمثل صورة حزينة لحالة عالمنا، حيث يعم طوفان عدم المساواة والظلم، وعدم القدرة على مواجهة التحديات».

- الأمم المتحدة تشدد على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة

وأضاف غوتيريس: «سدا درنة انهارا بعد سنوات من الحرب والإهمال، ولا تزال الأمواج تجرف الجثث إلى الشاطئ»، وذلك بعدما «فقد الآلاف أرواحهم في درنة جراء فيضانات غير مسبوقة».

ولفت أمين الأمم المتحدة إلى أن «الموتى في ليبيا كانوا ضحايا سنوات من الصراع، والقادة الذين فشلوا في إيجاد طريق للسلام»، في إشارة إلى استمرار الانسداد وتعثر العملية السياسية بين الأطراف المحلية الفاعلة، والتي ترعاها الأمم المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية

بايدن يتفهم التركيز على سنه لكنه سيخوض الانتخابات الأميركية
قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة

قفز قائدها منها.. الجيش الأميركي يعلن العثور على حطام طائرة «إف-35» مفقودة
حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق

حماد يقيل المجلس البلدي درنة ويحيل أعضاءه للتحقيق
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل

وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة

سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا

«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة

أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب

أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)

تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)
المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة

المجلس الأعلى للقضاء يشكل لجنة تحقيق في كارثة درنة
لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كارثة عاصفة «دانيال»

لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في ...
معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا

معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا
رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة (صور)

رئيس هيئة السينما: مسارح بنغازي تحولت إلى غرف طوارئ وإغاثة (صور)
أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»
بعد انتهاء مهمتهم في درنة.. حادث يودي بحياة 6 متطوعين من حملة «فزعة شباب بنغازي»

بعد انتهاء مهمتهم في درنة.. حادث يودي بحياة 6 متطوعين من حملة «فزعة شباب بنغازي»
«معهد واشنطن»: معركة التعافي من «دانيال» تحدد مصير ليبيا السياسي

«معهد واشنطن»: معركة التعافي من «دانيال» تحدد مصير ليبيا السياسي
الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة

الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة
رئيس بلدية درنة يتحدث عن 3 مطالب لأهالي المدينة

رئيس بلدية درنة يتحدث عن 3 مطالب لأهالي المدينة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
جهاز الإسعاف ينفي فقد الاتصال بعناصره في المنطقة الشرقية
جهاز الإسعاف ينفي فقد الاتصال بعناصره في المنطقة الشرقية
الدبيبة يوجه بتخصيص رحلات مجانية لفرق الإنقاذ والمتطوعين من وإلى المناطق المنكوبة
الدبيبة يوجه بتخصيص رحلات مجانية لفرق الإنقاذ والمتطوعين من وإلى ...
القطراني: تدشين 6 مستشفيات ميدانية في درنة بشكل عاجل لمواجهة الكارثة
القطراني: تدشين 6 مستشفيات ميدانية في درنة بشكل عاجل لمواجهة ...
تلاحم ليبي لمواجهة «دانيال».. حملة تبرع بالدم في بني وليد وقافلة إغاثة من سرت
تلاحم ليبي لمواجهة «دانيال».. حملة تبرع بالدم في بني وليد وقافلة ...
البديري يعلن عودة الاتصالات تدريجيا إلى المناطق الشرقية
البديري يعلن عودة الاتصالات تدريجيا إلى المناطق الشرقية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
المزيد
قرارات جديدة من مصلحة الجوازات والجنسية لمساعدة المدن المتضررة
قرارات جديدة من مصلحة الجوازات والجنسية لمساعدة المدن ......
غوتيريس: درنة تمثل صورة حزينة لحالة عالمنا حيث يعم طوفان عدم المساواة والظلم
غوتيريس: درنة تمثل صورة حزينة لحالة عالمنا حيث يعم طوفان عدم......
شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. غضب بعد الصدمة والدموع؟
شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. غضب بعد الصدمة والدموع؟...
البديري يعلن عودة الاتصالات تدريجيا إلى المناطق الشرقية
البديري يعلن عودة الاتصالات تدريجيا إلى المناطق الشرقية...
تلاحم ليبي لمواجهة «دانيال».. حملة تبرع بالدم في بني وليد وقافلة إغاثة من سرت
تلاحم ليبي لمواجهة «دانيال».. حملة تبرع بالدم في بني وليد ......
المزيد