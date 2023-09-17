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مساعدات كندية لأوكرانيا بقيمة 24.5 مليون دولار لشراء معدات دفاع جوي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 05:20 مساء
مساعدات كندية لأوكرانيا بقيمة 24.5 مليون دولار لشراء معدات دفاع جوي
أنظمة دفاع جوي. (الإنترنت)
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قال وزير الدفاع الكندي بيل بلير، الأحد، إن بلاده ستُسهم بمبلغ 33 مليون دولار كندي (24.5 مليون دولار) في شراكة تقودها بريطانيا لشراء معدات دفاع جوي لأوكرانيا، لمساعدتها في صد الهجمات التي تشنها روسيا بصواريخ وطائرات مسيَّرة.

وأضاف بلير، في بيان، إن هذه المساهمة المالية تأتي ضمن مساعدات عسكرية قيمتها 500 مليون دولار كندي تعهد بها رئيس الوزراء، جاستن ترودو، لكييف في يونيو الماضي. وتدعم كندا علنًا وبقوة مواقف كييف، ويوجد بها أحد أكبر التجمعات في العالم للأوكرانيين، بحسب «رويترز».

مساعدات تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار كندي
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، تعهدت أوتاوا بتقديم مساعدات تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار كندي، منها مساعدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار كندي.

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وتهدف الشراكة التي تضم أيضًا الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك إلى شراء المئات من صواريخ الدفاع الجوي القصيرة والمتوسطة المدى وأنظمة مرتبطة بها.

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