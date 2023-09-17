الأمين العام لحلف «الناتو»: تهيأوا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في مقابلة نشرت الأحد، أن تكون هناك نهاية سريعة للحرب الأوكرانية، في وقت تواصل فيه كييف شن هجومها المضاد ضد روسيا.

وقال ستولتنبرغ، في مقابلة مع مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية، «معظم الحروب تستمر لفترة أطول من المتوقع عندما تبدأ للمرة الأولى»، محذرًا «لذلك علينا أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

والنزاع العسكري الذي بدأ فبراير 2022، في أوكرانيا مع غزو القوات الروسية أعاد الحرب إلى أوروبا للمرة الأولى منذ عقود.

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وشنت كييف هجومًا مضادًا في يونيو الماضي، على المواقع التي استولت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها، لكن التقدم الذي حققته كان محدودا.

«نتمنى جميعًا تحقيق سلام سريع»

وقال ستولتنبرغ «نتمنى جميعًا تحقيق سلام سريع.. لكن في الوقت نفسه علينا أن ندرك: إذا توقف الرئيس زيلينسكي والأوكرانيون عن القتال سوف تختفي أوكرانيا من الوجود.. أما إذا ألقى الرئيس بوتين وروسيا السلاح، عندها نحصل على السلام».

وبشأن طموحات أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، لفت ستولتنبرغ إلى أنه «ليس هناك شك في أن أوكرانيا ستصبح في نهاية المطاف عضوًا في الناتو».