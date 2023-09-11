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أرمينيا تستضيف مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 08:02 مساء
أرمينيا تستضيف مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة
قوات تابعة للجيش الأرميني. (الإنترنت)
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بدأت في أرمينيا، الإثنين، مناورات مشتركة تستضيفها يريفان مع قوات حفظ السلام الأميركية، في أحدث مؤشر على الانقسامات العميقة بين هذا البلد، الحليف التقليدي لروسيا، في خضم الحرب الأوكرانية.

وتهدف تدريبات «إيغل بارتنر 2023» التي تقام في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر، إلى «زيادة مستوى قابلية التشغيل البيني» بين القوات الأرمينية والأميركية في مهام حفظ السلام الدولية. وقال ناطق عسكري أميركي لشؤون أوروبا وأفريقيا بعد ظهر الإثنين «نؤكد أن حفل افتتاح التدريبات قد بدأ»، بحسب «فرانس برس». 

وبحسب واشنطن، فإن «نحو 85 جندياً أميركياً سيتدربون إلى جانب نحو 175 جندياً أرمينياً» في مركزي «زار» و«أرمافير» للتدريب الواقعين بالقرب من يريفان. وتنظر موسكو باستياء إلى هذه المناورات، واستدعت، الجمعة، سفير أرمينيا منددة بـ«الإجراءات غير الودّية». 

 استياء من روسيا 
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، أن روسيا لا ترى «شيئًا جيدًا في محاولات دولة عدوانية عضو في حلف شمال الأطلسي للتوغل في القوقاز». والإثنين، أشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن مثل هذا التقارب بين يريفان وواشنطن «يتطلب تحليلاً عميقاً للغاية»، مؤكداً أن روسيا تريد مواصلة «الحوار الوثيق مع الجانب الأرميني».

لكن الاستياء يهيمن في يريفان بسبب عدم قدرة روسيا على دعم أرمينيا ضد أذربيجان، وعدم مشاركة قوات حفظ السلام الروسية في النزاع بين الجارتين.  وخاضت الدولتان القوقازيتان المتنافستان حربين من أجل السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ  المتنازع عليها منذ عقود.

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وتصاعدت التوترات في مطلع يوليو بعدما أغلقت أذربيجان بذرائع مختلفة ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بناغورني قره باغ، مما تسبب في نقص كبير في الإمدادات.  وقد فشلت روسيا، التي لديها وحدة من قوات حفظ السلام في الموقع، في احتواء الأزمة واتهمتها أرمينيا بالتقاعس في مناسبات عدة. 

أعلن الهلال الأحمر الأذربيجاني، الإثنين، أن المحادثات جارية للسماح بمرور شاحنة روسية محملة بالمساعدات الإنسانية إلى إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي.

«التدهور السريع للوضع الإنساني» في إقليم ناغورني قره باغ 
قال جيهون ميرزاييف، الأمين العام للهلال الأحمر الأذربيجاني، إن شاحنة المساعدات عالقة حاليًا في بلدة باردا الأذربيجانية و«المحادثات جارية حتى تتمكن من الوصول إلى قره باغ».  ولم يحدد سبب عدم تمكن الشاحنة الروسية من دخول الجيب.

وقال النائب الأرمني تيغران أبراهاميان، السبت، إن السلطات الانفصالية في ناغورني قره باغ رفضت السماح بمرور المساعدات عبر طريق أغدام، وعزى ذلك إلى شروط جديدة طرحتها أذربيجان دون أن يحدد ماهيتها.

ورفضت باكو هذا الاتهام، مؤكدة أن ناغورني قره باغ يمكن أن يتلقى كل المساعدات اللازمة عبر طريق أغدام، لكن السلطات الانفصالية رفضت ذلك. ودعت واشنطن، الأحد، إلى إعادة فتح الطريقين «فورًا»، معربة عن «قلقها البالغ» بشأن «التدهور السريع للوضع الإنساني» في الإقليم.

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