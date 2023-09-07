روسيا تحذر: المناورات الأميركية-الأرمينية ستقوض الاستقرار في القوقاز

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الكرملين، الخميس، أن المناورات التي تعتزم الولايات المتحدة وأرمينيا إجراءها الأسبوع المقبل تهدد بتقويض الاستقرار في منطقة القوقاز، في وقت تتهم يريفان حليفتها التقليدية موسكو بعدم أداء الدور المتوقع منها في ظل التوتر مع باكو.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: «من الواضح أن إجراء مثل هذه المناورات لا يسمح باستقرار الوضع في المنطقة أو تعزيز أجواء الثقة المتبادلة»، مشددا على أن بلاده تواصل «أداء مهامها كضامن للأمن» الإقليمي على رغم الانتقادات الأرمينية، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».