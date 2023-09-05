قمة نيروبي.. دعوات لتخفيف عبء الديون في مواجهة متطلبات المناخ

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المشاركون في أول قمة أفريقية للمناخ، الثلاثاء، إلى إصلاح النظام المالي الدولي لتخفيف عبء الديون الذي يثقل كاهل الدول الأفريقية ويمنعها من تطوير «إمكاناتها الفريدة» في مجال الطاقة المتجددة.

وتهدف هذه القمة التاريخية على وجه الخصوص إلى استقطاب التمويل الدولي للمشاريع الخضراء في القارة الأفريقية والتي يمكن بالتالي أن تتطور اقتصاديًا مع مكافحة ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض التي تؤثر عليها بشكل كبير، بحسب «فرانس برس».

وتعهدت الإمارات التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ (COP28) نهاية العام الجاري، استثمار 4.5 مليار دولار (4.1 مليار يورو) في الطاقة النظيفة في أفريقيا.

إنتاج 15 غيغاوات من الطاقة النظيفة

وقال سلطان الجابر الذي يرأس شركة «مصدر» للطاقة المتجددة الحكومية وشركة النفط الوطنية الإماراتية «أدنوك» إن هذه المبادرة ستساعد في إنتاج 15 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030. وطالب الجابر الذي سيترأس أيضًا المناقشات في مؤتمر المناخ في دبي، بـ«إصلاح شامل للبنية المالية العالمية التي بنيت لعصر آخر» ولا سيما «لخفض عبء الديون» الذي يشل العديد من البلدان.

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من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس العالم إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة»، داعيًا أيضًا إلى إصلاح هذا النظام «الذي عفا عليه الزمن وغير العادل وغير المتوازن». وقال في مؤتمر صحفي إن «بنية الحوكمة العالمية تعكس العالم كما كان وليس كما هو».

ويشارك رؤساء دول وحكومات وقادة في قطاع الصناعة من القارة وخارجها في العاصمة الكينية نيروبي في هذه القمة التاريخية. ويعقد هذا الاجتماع بعد أربعة أشهر من المفاوضات المناخية الدولية والتي ستتوج بمعركة مرتقبة لوضع حد للوقود الأحفوري خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي من نهاية نوفمبر إلى مطلع ديسمبر.

أفريقيا المفتاح لتسريع عملية التخلص من الكربون

وفي افتتاح القمة المناخية الأفريقية الإثنين قال الرئيس الكيني وليام روتو إن «أفريقيا تمتلك المفتاح لتسريع عملية التخلص من الكربون في الاقتصاد العالمي» واصفًا أفريقيا بأنها «قوة ذات إمكانات غير مستغلة». وأعلن الثلاثاء أنه من دون «نظام عادل» يسهم في تخفيف عبء الديون واستثمارات ميسورة التكلفة، لن تتمكن القارة من الاستفادة من إمكاناتها الخضراء. وأضاف «نريد نظاما ماليا عادلا يتعامل مع الجميع على قدم المساواة».

ورغم ثروتها بالموارد الطبيعية، فإن 3% فقط من استثمارات الطاقة في العالم موجودة في القارة الأفريقية. من جهته قال وزير المال في غانا ورئيس مجموعة في-20 التي تضم أكثر من 50 دولة معرضة لتغير المناخ، كين أوفوري أتا، إن «هدفنا هو الرخاء وليس البقاء فقط».

وسيكون التحول إلى الطاقة النظيفة في الدول النامية أمرًا بالغ الأهمية من أجل الحفاظ على هدف اتفاق باريس المتمثل في حصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، و1.5 درجة مئوية إذا أمكن.

ألفَا مليار دولار استثمارات في الطاقة النظيفة

ومن أجل تحقيق ذلك، تقول الوكالة الدولية للطاقة إن الاستثمارات في الطاقة النظيفة يجب أن تصل إلى ألفَي مليار دولار سنويا في غضون عقد، أي بزيادة ثمانية أضعاف.

في خطابه دعا غوتيريس قادة مجموعة العشرين الذين سيجتمعون في نهاية الأسبوع في الهند إلى «تحمّل مسؤولياتهم» في مكافحة تغيُّر المناخ. وتثير التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مصدرين لانبعاث غازات الدفيئة في العالم، القلق مع اقتراب موعد مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (COP28).

وأعرب المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري الثلاثاء عن أمله أن «تتقارب واشنطن وبكين أمام التهديد العالمي لارتفاع حرارة الأرض» خلال المفاوضات المقبلة لمكافحة احترار المناخ وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش القمة الأفريقية الأولى للمناخ في نيروبي. ومع ذلك، يثير تركيز القمة على قضايا التمويل معارضة بعض الناشطين البيئيين.