المنفي يصل نيروبي للمشاركة في أعمال قمة المناخ الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، العاصمة نيروبي، وذلك للمشاركة في أعمال قمة المناخ الأفريقية المقررة يومي 5 و6 من سبتمبر الجاري.

وتنطلق فعاليات القمة الأفريقية للمناخ تحت عنوان «تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم»، بحضور عدد من قادة الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية.

بدأت في نيروبي، اليوم الإثنين، أعمال قمة المناخ الأفريقية التي تهدف إلى جعل القارة قوة ناشئة في مجال الطاقة المتجددة والدعوة إلى تخصيص مساعدات مالية دولية لها للاستفادة من الموارد والمهارات المتاحة لديها.

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وعلى مدى ثلاثة أيام، سيشارك قادة ومسؤولون من أفريقيا ومناطق أخرى، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في القمة التي يرجى من خلالها أن تتمكن القارة من إيجاد لغة مشتركة بشأن التنمية والمناخ من أجل «اقتراح حلول أفريقية» خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وفق وكالة «فرانس برس».

وتُعقد قمة المناخ الأفريقية الأولى هذه خلال فترة تتكثف فيها المفاوضات الدولية حول المناخ التي ستتوج بمعركة حول الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي سيجرى في دبي بالإمارات العربية المتحدة من أواخر نوفمبر إلى أوائل ديسمبر.

استقبال المنفي في نيروبي، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

استقبال المنفي في نيروبي، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

استقبال المنفي في نيروبي، الإثنين 4 سبتمبر 2023. (المجلس الرئاسي)