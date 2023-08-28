القاضية الفيدرالية تحدد مارس المقبل موعدا لمحاكمة ترامب في قضية انتخابات 2020

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت القاضية الفيدرالية تانيا شاتكن، الإثنين، أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب أمام محكمة فيدرالية في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية ستبدأ في الرابع من مارس 2024.

وحددت القاضية هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص جاك سميث الذي أمل أن تبدأ محاكمة ترامب في واشنطن في الثاني من يناير 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو أبريل 2026، بحسب «فرانس برس».

الرئيس السابق يواجه ثلاث لوائح اتهام أخرى

وطلب محامو ترامب بدء المحاكمة في أبريل 2026، بعد نحو عام ونصف من انتخابات نوفمبر العام 2024 التي يخوضها الملياردير الجمهوري سعيا للعودة إلى البيت الأبيض، واستمعت القاضية تانيا تشاتكن إلى حجج الطرفين في قاعة محكمة فدرالية في واشنطن قبل أن تقرر الموعد.

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وأطلق سراح ترامب بكفالة، بعد اتهامه بالتآمر لقلب نتائج انتخابات الولاية لعام 2020، ويواجه الرئيس السابق ثلاث لوائح اتهام أخرى تزامناً مع حملته الانتخابية للسباق الرئاسي لعام 2024. وتشمل اللوائح تهمتين حول ادعاءاته بأن الانتخابات سُرقت منه وكذلك الهجوم الذي شنه أتباعه على مبنى الكابيتول في واشنطن.

ترامب ينفي جميع الاتهامات

وينفي ترامب جميع الاتهامات ويقول إن القضايا المرفوعة ضده لها دوافع سياسية لأنه متقدم في السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لتحدي الرئيس الحالي جو بايدن.

ويبدو أن هذا الاهتمام قد ساعد في حشد أنصاره، إذ جُمع ما يقرب من 20 مليون دولار في ثلاثة أسابيع، منذ توجيه الاتهامات إليه في قضيتي أعمال الشغب في جورجيا والكابيتول.

ويوم الجمعة الماضي، مباشرة بعد اعتقاله في جورجيا، جمع 4.18 مليون دولار، وهو أعلى مبلغ له خلال 24 ساعة في الحملة حتى الآن.