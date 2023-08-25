  • Alwasat News
Atwasat

صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 أغسطس 2023, 12:48 مساء
صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال محاكمته في مانهاتن، الثلاثاء 4 أبريل 2023 (الإنترنت)
alwasat radio

بعدما أصبح أول رئيس أميركي سابق توجه له تهم جنائية، بات دونالد ترامب الرئيس الأول أيضا الذي تلتقط له صورة جنائية تنضم إلى مجموعة مماثلة تاريخية لصور مشاهير، رغم متاعبه القضائية الجمة، كان المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 أفلت حتى الآن من هذه المحطة المهينة نوعا ما، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وغالبا ما تلازم هذه الصورة المعروفة باللغة الإنجليزية بكلمة «ماغشوت» المشاهير الكثر الذين اضطروا إلى الخضوع لها. فقبل دونالد ترامب، مر من هنا آل كابون وجاين فوندا وهيو غرانت وغيرهم، ومن أشهر الصور الجنائية، تلك الملتقطة لنجم كرة القدم الأميركية السابق أو جاي سمبسون عندما أوقف للاشتباه بأنه قتل زوجته السابقة وصديقها.

تجارة الصور الجنائية للمشاهير
بعد أسبوع على التقاطها تصدرت الصورة غلاف مجلة «تايم» ولا تزال حتى اليوم توضع على بعض القطع التذكارية من قمصان قطنية وآلات غيتار كهربائية، وتواصل الممثلة الأميركية جاين فوندا عبر موقعها الالكتروني بيع ملابس وفناجين قهوة تحمل صورتها الجنائية الملتقطة في العام 1970.

وأوقفت يومها في مطار كليفلاند بتهمة الاتجار بالمخدرات التي جرى اسقاطها عندما أظهرت التحاليل أن حقيبتها تحوي أقراص الفيتامين. واستغلت فرصة التقاط الصورة لتظهر بوضعية استفزازية رافعة قبضتها مع عودتها للتو من كندا حيث ألقت خطابا مناهضا لحرب فيتنام، وقالت الممثلة والناشطة لجريدة «لوس أنجليس تايمز» في العام 2018 بـ«التأكيد استفدت جدا من توقيفي هذا»، لكن بالنسبة للكثير من المشاهير، أدت هذه الصور إلى سقوطهم الكبير.

فكان من الصعب التعرف على نجم رياضة الغولف تايغر وودز الذي أوقف وهو نائم في سيارته في كاليفورنيا العام 2017. وأوضح وودز أنه كان تحت تأثير مسكنات أوجاع قوية إلا أن وجهه المنتفخ ولحيته الشعثة وعينيه الغائرتين، أصبحت مرادفا لانحراف سببته مشاكل في الظهر عانى منها.

أما شعر الممثل نيك نولتي الأشعث إثر توقفه العام 2002 وهو يقود تحت تأثير عقاقير مثبطة للجهاز العصبي، فكانت مؤشرا إلى السقوط المدوي لهذا الرجل الذي اختير قبل عشر سنوات على ذلك «أكثر رجال العالم إثارة»، أما الممثل هيو غرانت فقد أثار فضيحة عندما ضبط مع مومس في سيارة وقد أظهرته صورة الشرطة في لوس أنجليس مع تعابير وجه بدا عليها الإحراج. وكان الممثل البريطاني على علاقة يومها بالممثلة ليز هورلي.

أول رئيس تدرج صورته في ملفات القضاء
وأصبح دونالد ترامب أول رئيس سابق تدرج صورته في ملفات القضاء الأميركي إلا أنه ليس السياسي الأول، فجون إدواردز المرشح للانتخابات التمهيدية الديمقراطي في 2008 أوقف في 2011 للاشتباه باختلاس أموال من حملته لإخفاء خيانته الزوجية قبل أن يدان خلال محاكمته، أما حاكم ولاية تكساس ريك بيري فقد ظهر بابتسامة عريضة في صورته الجنائية عندما أوقف العام 2014 بشبهة استغلال السلطة واتهامات أسقطت بعد ذلك، إلا أن صورة ترامب تأخذ بعدا مختلفا للغاية. فما أن نشرت، أصبحت محط اهتمام واسع، وقد نشرها ترامب بنفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي مرفقة برابط يدعو مناصريه إلى التبرع لصالح حملته الانتخابية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير

صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير
ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني

ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني
أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية

أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية
تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة

تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة
شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة جنائية له

شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة ...
الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط عام 2018

الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط ...
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ

البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
مناصرون لبريغوجين يتجمعون أمام مقر «فاغنر» لتكريمه

مناصرون لبريغوجين يتجمعون أمام مقر «فاغنر» لتكريمه
وزيرة خارجية فرنسا تتهم روسيا بتخزين الحبوب لبيعها بأعلى سعر

وزيرة خارجية فرنسا تتهم روسيا بتخزين الحبوب لبيعها بأعلى سعر
في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام

في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام
ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان

ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان
صراع الخيمة والقصر: الحداثة المشوهة

صراع الخيمة والقصر: الحداثة المشوهة
العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم

العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب

امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب
صدمة اغتصاب امرأة وقتلها تدفع بلدية سول لزيادة كاميرات المراقبة

صدمة اغتصاب امرأة وقتلها تدفع بلدية سول لزيادة كاميرات المراقبة
«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني

«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تعلن إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في القرم
روسيا تعلن إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في القرم
رسالة طمأنة من الشركة المشغلة لـ«فوكوشيما النووية» بعد تصريف مياهها في المحيط
رسالة طمأنة من الشركة المشغلة لـ«فوكوشيما النووية» بعد تصريف ...
صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير
صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
الكرملين يعتبر أن الادعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين «كذب محض»
الكرملين يعتبر أن الادعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين «كذب محض»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وعلى متنها 10 أشخاص
الطيران المدني الروسية: بريغوجين قائد «فاغنر» ضمن قائمة ركاب......
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة ......
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب وقت»
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب ......
ارتفاع حصيلة حادث خروج قطار عن مساره في باكستان إلى 28 قتيلا
ارتفاع حصيلة حادث خروج قطار عن مساره في باكستان إلى 28 قتيلا...
تركيا وجّهت «تحذيرا» لروسيا بعد استهدافها سفينة شحن في البحر الأسود
تركيا وجّهت «تحذيرا» لروسيا بعد استهدافها سفينة شحن في البحر......
المزيد
وزير خارجية تركيا يلتقي زيلينسكي في كييف
وزير خارجية تركيا يلتقي زيلينسكي في كييف...
لاجئو الروهينغا يتظاهرون ببنغلادش في الذكرى السادسة لتهجيرهم
لاجئو الروهينغا يتظاهرون ببنغلادش في الذكرى السادسة لتهجيرهم...
بعد يومين من مقتل بريغوجين.. بوتين يلزم عناصر «المجموعات المسلحة» بأداء اليمين
بعد يومين من مقتل بريغوجين.. بوتين يلزم عناصر «المجموعات ......
الكرملين يعتبر أن الادعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين «كذب محض»
الكرملين يعتبر أن الادعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين «كذب......
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف...
المزيد