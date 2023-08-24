بانتظار لحظة تاريخية.. ترامب في طريقه لتسليم نفسه إلى سجن فولتن

القاهرة - بوابة الوسط

غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مقر إقامته في موكب ضخم، متجها إلى المطار ليسافر إلى ولاية جورجيا الأميركية حتى يسلم نفسه لشرطة مقاطعة فولتن.

ويسلّم ترامب نفسه إلى سلطات سجن بولاية جورجيا؛ حيث ستؤخذ بصماته، قبل أن يجرى الإفراج عنه بكفالة تمهيدًا لمحاكمته بتهمة محاولة التلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020، في رابع محاكمة جنائية يلاحق فيها بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.

- التقاط صور جنائية وبصمة.. ترامب سيسلم نفسه لسجن فولتون

اللحظة التاريخية بالنسبة لهذا الحدث أن إجراءات التوقيف تعني أن تؤخذ بصمات المتهم، وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة قيمتها 200 ألف دولار في قضية ترامب.

ويرجح أن تلقى صور ترامب الجنائية رواجًا على مستوى واسعًا، حيث يجرى تداولها وتبقى فارقة في تاريخ أحد حكام الولايات المتحدة الأميركية.