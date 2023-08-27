روسيا تعلن نشر مقاتلة لاعتراض مسيَّرة أميركية فوق البحر الأسود

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، الأحد، أنها نشرت مقاتلة لمنع مسيَّرة استطلاعية تابعة لسلاح الجو الأميركي من عبور حدودها فوق البحر الأسود.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية «مع اقتراب المقاتلة الروسية حولت المسيَّرة الأميركية مسارها بعيدًا عن حدود دولة روسيا الاتحادية»، بحسب «فرانس برس».

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه في 27 أغسطس الجاري رصد مركز مراقبة المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود هدفًا جويًا يقترب من حدود الدولة الروسية، من أجل تحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود دولة روسيا، حلقت مقاتلة من طراز «سو-30»، تابعة لقوات الدفاع الجوي الروسية.

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وأضاف البيان: «حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع مسيَّرة من طراز MQ-9A تابعة للقوات الجوية الأميركية. وعندما اقتربت المقاتلة الروسية من طائرة الاستطلاع الأجنبية، غيرت الأخيرة مسارها وابتعدت عن حدود دولة روسيا الاتحادية».

التزام بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي

وأضافت الوزارة أن «الطائرة الروسية عادت إلى قاعدتها بسلام ومنعت انتهاك حدود البلاد»، مشيرة إلى أن تحليق المقاتلة الروسية جرى في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة مع الالتزام بالإجراءات الأمنية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات روسية اعترضت طائرتي استطلاع من طراز «MQ-9» و«TB2 بيرقدار» كانتا تقومان بمهام استطلاع قرب شبه جزيرة القرم.