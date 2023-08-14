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روسيا تعلن اعتراض طائرة حربية نرويجية اقتربت من حدودها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 04:34 مساء
روسيا تعلن اعتراض طائرة حربية نرويجية اقتربت من حدودها
مقاتلة روسية. (الإنترنت)
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أعلن الجيش الروسي أنه أرسل مقاتلة، الإثنين، لاعتراض طائرة حربية نرويجية كانت تقترب من حدود روسيا فوق بحر بارنتس في المحيط المتجمد الشمالي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «مع اقتراب المقاتلة الروسية، عادت الطائرة العسكرية الأجنبية أدراجها»، موضحة أن الطائرة النرويجية من طراز بوينغ بي-8إيه «بوسيدون» مخصصة للدوريات البحرية، بحسب «فرانس برس».

اعتراض طائرة نرويجية من طراز «بوسيدون بي 8 آر»
وفي يوليو الماضي، أعلنت موسكو أن مقاتلة «ميغ-31» روسية اعترضت طائرة نرويجية من طراز «بوسيدون بي 8 آر»، اقتربت من الحدود الروسية.

وأفاد المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا أن مقاتلة اعتراضية روسية من طراز «ميغ 31» تابعة لأسطول الشمال رافقت طائرة دورية من طراز «آر8 إيه بوسيدون» تابعة لسلاح الجو النرويجي فوق بحر بارنتس، مقتربة من الحدود الروسية.

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وبحسب المركز، رصدت أنظمة مراقبة الأجواء الروسية في 12 يوليو هدفًا جويًّا يقترب من حدود الدولة الروسية فوق بحر بارنتس، ولتحديد ومنع انتهاك الحدود، أقلعت مقاتلة من طراز «ميغ-31» من قوات الدفاع الجوي التابعة للأسطول الشمالي في الجو.

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