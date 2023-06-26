روسيا تعلن اعتراض طائرتين مقاتلتين بريطانيتين فوق البحر الأسود

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، أنها أرسلت طائرتين حربيتين لاعتراض مقاتلتين بريطانيتين اقتربتا من حدودها فوق البحر الأسود، وفق قولها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «مع اقتراب الطائرتين المقاتلتين الروسيتين، استدارت الطائرتان الأجنبيتان وابتعدتا عن الحدود الروسية»، بحسب «فرانس برس».

إطلاق مقاتلتي «سو-27» من قوات الدفاع الجوي

وأضاف البيان: «لتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، جرى إطلاق مقاتلتي «سو-27» من قوات الدفاع الجوي في الخدمة في الهواء». وتابع البيان: «مع اقتراب المقاتلات الروسية، انعطفت الطائرات العسكرية الأجنبية عن حدود الدولة الروسية».

ولفت البيان إلى أن «تحليق المقاتلات الروسية جرى بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون قطع المسارات الجوية والاقتراب الخطير من طائرات الدول الأجنبية».