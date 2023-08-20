الدفاع الروسية تعلن مقتل 850 جنديًا أوكرانيًا وإسقاط 23 طائرة مسيَّرة خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 850 جنديًا أوكرانيًا على مختلف المحاور، وصد 8 هجمات على محور زابوريجيا وإسقاط 23 طائرة مسيَّرة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن القوات الروسية «صدت 8 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وجرى القضاء على 60 عسكريًا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي»، بحسب «روسيا اليوم».

وفي زابوريجيا ذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن «القوات الروسية صدت 8 هجمات للقوات الأوكرانية، وكبدت العدو 135 قتيلًا، وعلى محور كراسنو ليمان جرى القضاء على حوالي 70 عسكريًا أوكرانيًّا».

تدمير مخازن ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية

وتابعت الوزارة في بيانها «في محور خيرسون قضت القوات الروسية على 30 جنديًا ودمرت مستودع ذخيرة، وفي اتجاه دونيتسك صدت القوات الروسية هجمات الجيش الأوكراني وكبدته 280 جنديًا».

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كما أعلنت تدمير القوات الروسية «مخازن ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية بالقرب من قسطنطينوفكا وإيفانو دارييفكا في دونيتسك، وعلى محور جنوبي دونيتسك قضت القوات الروسية على 130 جنديًا، وسقط أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا في عدد من المناطق الأخرى خلال اليوم الماضي»، بحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وأفاد البيان «بتدمير دبابتين في زابوريجيا وثالثة في دونيتسك، بالإضافة إلى العديد من المركبات القتالية وناقلات الجند ومدافع الهاوتزر والمدافع ذاتية الحركة».