  • Alwasat News
Atwasat

الدفاع الروسية تعلن مقتل 850 جنديًا أوكرانيًا وإسقاط 23 طائرة مسيَّرة خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 07:00 مساء
الدفاع الروسية تعلن مقتل 850 جنديًا أوكرانيًا وإسقاط 23 طائرة مسيَّرة خلال 24 ساعة
جندي أوكراني أعلى دبابة ألمانية. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 850 جنديًا أوكرانيًا على مختلف المحاور، وصد 8 هجمات على محور زابوريجيا وإسقاط 23 طائرة مسيَّرة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن القوات الروسية «صدت 8 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وجرى القضاء على 60 عسكريًا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي»، بحسب «روسيا اليوم».

وفي زابوريجيا ذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن «القوات الروسية صدت  8 هجمات للقوات الأوكرانية، وكبدت العدو 135 قتيلًا، وعلى محور كراسنو ليمان جرى القضاء على حوالي 70 عسكريًا أوكرانيًّا».

تدمير مخازن ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية
وتابعت الوزارة في بيانها «في محور خيرسون قضت القوات الروسية على 30 جنديًا ودمرت مستودع ذخيرة، وفي اتجاه دونيتسك صدت القوات الروسية هجمات الجيش الأوكراني وكبدته 280 جنديًا».

-  الجيش الروسي يعلن «القضاء» على نحو 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر دنيبرو
-  بريطانيا: هجمات المسيرات تزيد الضغوط على قيادة القوات الجوية الروسية

كما أعلنت تدمير القوات الروسية «مخازن ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية بالقرب من قسطنطينوفكا وإيفانو دارييفكا في دونيتسك، وعلى محور جنوبي دونيتسك قضت القوات الروسية على 130 جنديًا، وسقط أكثر من 150 جنديًا أوكرانيًا في عدد من المناطق الأخرى خلال اليوم الماضي»، بحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وأفاد البيان «بتدمير دبابتين في زابوريجيا وثالثة في دونيتسك، بالإضافة إلى العديد من المركبات القتالية وناقلات الجند ومدافع الهاوتزر والمدافع ذاتية الحركة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا

انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا
الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام

الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام
دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء

دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة

«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر

تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة

صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم

«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم
وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي

وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء «حوار صريح وشفاف» مع ولي العهد السعودي
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى

الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها

بتدخل من ميلوني.. روما تدفع فاتورة مطعم في ألبانيا تخلف سياح إيطاليون عن سدادها
قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك

قوة «إيكواس» مستعدة للتدخل في النيجر إذا تلقت أمرا بذلك
إخماد حريق بسوق الحائس في أبوسليم (صور)

إخماد حريق بسوق الحائس في أبوسليم (صور)
«الخارجية» تدين حرق المصحف أمام السفارة الليبية لدى الدنمارك

«الخارجية» تدين حرق المصحف أمام السفارة الليبية لدى الدنمارك
«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا

«الأهليان» في مهمة بدوري الأبطال أمام بطلي موريتانيا ونيجيريا
اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية

اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
حرائق الغابات في غرب كندا تجبر آلاف السكان على إخلاء مناطقهم
حرائق الغابات في غرب كندا تجبر آلاف السكان على إخلاء مناطقهم
هولندا: ملتزمون بتسليم أوكرانيا مقاتلات «إف-16»
هولندا: ملتزمون بتسليم أوكرانيا مقاتلات «إف-16»
الآلاف يتظاهرون في النيجر دعمًا للانقلاب عقب الإعلان عن فترة انتقالية
الآلاف يتظاهرون في النيجر دعمًا للانقلاب عقب الإعلان عن فترة ...
دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية في غواتيمالا تضع حدا لـ12 سنة من حكم اليمين
دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية في غواتيمالا تضع حدا لـ12 سنة ...
إيران تستدعي القائمين بالأعمال الدنماركي والسويدي جراء تدنيس المصحف
إيران تستدعي القائمين بالأعمال الدنماركي والسويدي جراء تدنيس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة ......
هل قدم «فاغنر» تسهيلات إلى انقلاب النيجر؟
هل قدم «فاغنر» تسهيلات إلى انقلاب النيجر؟...
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب وقت»
واتارا: «إكواس» تقرر بدء تدخلها العسكري في النيجر «في أقرب ......
ارتفاع حصيلة حادث خروج قطار عن مساره في باكستان إلى 28 قتيلا
ارتفاع حصيلة حادث خروج قطار عن مساره في باكستان إلى 28 قتيلا...
قائد الانقلاب في النيجر: لا يوجد «أي سبب موضوعي» لمغادرة الفرنسيين البلاد
قائد الانقلاب في النيجر: لا يوجد «أي سبب موضوعي» لمغادرة ......
المزيد
أوربان وإردوغان يناقشان أمن الطاقة وانضمام السويد إلى «ناتو» في بودابست
أوربان وإردوغان يناقشان أمن الطاقة وانضمام السويد إلى «ناتو»......
رئيسة وزراء الدنمارك تتعهد بمنح أوكرانيا 19 مقاتلة «إف-16»
رئيسة وزراء الدنمارك تتعهد بمنح أوكرانيا 19 مقاتلة «إف-16»...
الدفاع الروسية تعلن مقتل 850 جنديًا أوكرانيًا وإسقاط 23 طائرة مسيَّرة خلال 24 ساعة
الدفاع الروسية تعلن مقتل 850 جنديًا أوكرانيًا وإسقاط 23 ......
إيران تستدعي القائمين بالأعمال الدنماركي والسويدي جراء تدنيس المصحف
إيران تستدعي القائمين بالأعمال الدنماركي والسويدي جراء تدنيس......
دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية في غواتيمالا تضع حدا لـ12 سنة من حكم اليمين
دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية في غواتيمالا تضع حدا لـ12 ......
المزيد