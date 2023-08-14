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مقتل 26 عنصرًا من قوات الأمن النيجيرية في كمين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 09:37 مساء
مقتل 26 عنصرًا من قوات الأمن النيجيرية في كمين
عسكريون يستقلون سيارة مسلحة في شمال شرق نيجيريا. (أ ف ب)
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قتل ما لا يقل عن 26 عنصرًا من قوات الأمن النيجيرية وأصيب ثمانية آخرون في كمين نصبه مسلحون، مساء الأحد، في وسط نيجيريا؛ حيث يقاتل الجيش مجموعات إجرامية، وفق ما أفاد مصدران عسكريان.

كذلك، قال ناطق باسم القوات الجوية: إن مروحية كانت مكلفة بإجلاء جرحى تحطمت صباح الإثنين في منطقة الكمين، دون أن يوضح ما إذا كان طاقم المروحية وركابها قد نجوا من الحادث، بحسب «فرانس برس».

مؤامرات للإطاحة بالرئيس النيجيري
وأعلنت القوات المسلحة النيجيرية، أمس السبت، إن هناك مؤامرات من جهات مختلفة، لم تسمها، تحرّض أفراد الجيش على الإطاحة بالإدارة الديمقراطية الحالية التي يقودها الرئيس بولا أحمد تينوبو، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي تراست» المحلية.

ونقلت الصحيفة عن الجيش تأكيده أن «هذه المحاولات ستفشل»، مشدداً على أن «المؤسسة العسكرية سعيدة وفي وضع أفضل في ظل الديمقراطية، وبالتالي لن تتورط في أي تخريب لها، خصوصاً بعد التوصل إليها بشق الأنفس»، بحسب وكالة «الشرق بلومبرغ».

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ووصف مدير قطاع المعلومات بوزارة الدفاع النيجيرية، الجنرال توكور جوساو، الذي ذكر هذه المعلومات في رسالة إلى «ديلي ترست»، هذه المحاولات بأنها «غير وطنية وشريرة».

وذكر جوساو أن «الجيش سيواصل أداء واجباته الدستورية، وليس التخطيط لأي انقلاب ضد الإدارة الديمقراطية الحالية»، مشيراً إلى أن القوات المسلحة في نيجيريا لن تشتت انتباهها عن مسؤولياتها. وشهدت النيجر المجاورة لنيجيريا، انقلاباً عسكرياً في أواخر الشهر الماضي، فيما تجاوزت تبعاته حدود الدولة.

«دعوات غير وطنية»
وجاء رد فعل المسؤول بوزارة الدفاع النيجيرية في أعقاب الدعوات التي أطلقها بعض النيجيريين، بأن يتدخل الجيش لقيادة البلاد، بسبب فشل الحكومات الديمقراطية. لكنه أكد في رسالته للصحيفة أن القوات المسلحة النيجيرية، بقيادة رئيس الأركان الجنرال كريستوفر موسى، لن تتورط في أي شكل من أشكال التمرد لأي سبب من الأسباب.

وأضاف جوساو: «التقارير التي تدعو الجيش للتدخل في ديمقراطيتنا غير وطنية وشريرة، وتُمثل محاولة لصرف انتباه القوات المسلحة النيجيرية عن أداء مسؤولياتها الدستورية». ونفى المسؤول العسكري تلميحات بعض الكيانات بأنه لا يحدث اعتناء بقوات الجيش بشكل جيد، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية لن تسمح لأي فرد أو مجموعة من الأفراد بتحريض ضباط الجيش ضد الحكومة الحالية.

وتابع: «وزارة الدفاع ترفض التقرير الذي يتم تداوله عبر الإنترنت بشأن وجود مشاكل تتعلق بالرعاية الاجتماعية في القوات المسلحة، ونود أن نؤكد بشكل لا لَبس فيه أن الجيش سعيد وبات في وضع أفضل في ظل الديمقراطية، ولن يتورط في أي عمل تخريبي».

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