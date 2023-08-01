بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت السلطات في واغادوغو وباماكو، الإثنين، في بيان مشترك من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي أطاحه انقلاب، إلى الحكم سيكون بمثابة «إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي».

وتضمّن البيان المشترك الصادر عن السلطات المنبثقة عن انقلابين في البلدين «تحذيرًا من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيعتبر إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي»، وذلك غداة تلويح قادة دول غرب إفريقيا باستخدام القوة في اجتماع عقدوه في العاصمة النيجيرية أبوجا، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

واتهم العسكريون الانقلابيون في النيجر فرنسا بالرغبة في «التدخل عسكرياً»، لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى مهامه، على ما جاء في بيان تُلي، اليوم الإثنين، عبر التليفزيون الوطني، لكن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا نفت تلك الاتهامات.