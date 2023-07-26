رئيس بنين في طريقه إلى النيجر للقيام بمهمة وساطة

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجه رئيس بنين باتريس تالون، إلى النيجر للقيام بوساطة، بعدما عمد عناصر في الحرس الرئاسي إلى اعتقال رئيسها محمد بازوم، في ما يبدو محاولة انقلاب، وفق ما أعلن رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، اليوم الأربعاء.

وقال تينوبو إثر لقائه تالون في أبوجا: «سيغادر إلى هناك الآن، إنه في طريقه» إلى النيجر. وتتولى نيجيريا راهنًا الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وفي وقت سابق اليوم، دان الاتحاد الأفريقي «محاولة الانقلاب» في النيجر، حيث احتجزت عناصر في الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم، داعيًا إلى «العودة الفورية وغير المشروطة» للعسكريين إلى ثكناتهم.

- فرنسا تدين أي محاولة لتولي الحكم بالقوة في النيجر

- الاتحاد الأوروبي يدين «محاولة لزعزعة الديمقراطية» في النيجر

وأبدت فرنسا كذلك «إدانتها الشديدة لأي محاولة لتولي الحكم بالقوة» في النيجر، حليفتها الرئيسية في منطقة الساحل. كما دان الأمين العام للأمم المتحدة «بأكبر قدر من الحزم أي محاولة لتولي الحكم بالقوة» في النيجر، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك إن أنطونيو غوتيريس «يدين بأكبر قدر من الحزم أي محاولة لتولي الحكم بالقوة والمساس بالحوكمة الديمقراطية والسلام والاستقرار في النيجر»، و«يدعو جميع الأطراف المعنيين إلى التزام ضبط النفس وضمان حماية النظام الدستوري»، بحسب وكالة «قرانس برس».

واحتجز الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم في نيامي، الأربعاء، بعد فشل المحادثات ومنح الجيش مهلة للحرس، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الرئاسة. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنه «عقب المحادثات، رفض الحرس الرئاسي الإفراج عن الرئيس، ومنحه الجيش مهلة» وذلك بسبب حالة استياء لدى أفراد من الحرس الرئاسي الذين منعوا الوصول إلى مقر الرئاسة في نيامي.