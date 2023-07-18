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كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيًا في بحر اليابان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 09:22 مساء
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيًا في بحر اليابان
امرأة تمر أمام بث تلفزيوني يظهر مشاهد من تجربة صاروخية كورية شمالية، في محطة قطارات في سول، 19 مارس 2023. (أ ف ب)
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أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا في بحر الشرق المعروف أيضا ببحر اليابان، بحسب ما ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء الأربعاء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.

بدورهم، أشار خفر السواحل اليابانيون الى إطلاق الصاروخ وفق ما نقلت وكالة «كيودو»، في وقت عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي مع تصاعد التوتر بين سيل وبيونغ يانغ، بحسب «فرانس برس».

والأربعاء الماضي أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا بعد أيام من تهديدها بإسقاط أي طائرة تجسس أميركية تنتهك مجالها الجوي. وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي إن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا غير محدد باتجاه بحر الشرق» الذي يُعرف أيضا باسم بحر اليابان.

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وتدهورت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوياتها مع توقف الحوار وإعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بلاده دولة نووية بشكل «لا عودة عنه»، داعيًا قيادات جيشه إلى تعزيز تطوير الترسانة العسكرية وخاصة الأسلحة النووية التكتيكية.

وتوعدت سول وواشنطن بأن تواجه بيونغ يانغ ردًا نوويًا و«إنهاء» الحكومة الحالية في كوريا الشمالية في حال استخدامها أسلحتها النووية.

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