كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سول اليوم الأربعاء إطلاق كوريا الشمالية صاروخ بالستي بعد أيام من تهديدها بإسقاط أي طائرة تجسس أميركية تنتهك مجالها الجوي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي إن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق» الذي يُعرف أيضا باسم بحر اليابان، حسب وكالة «فرانس برس».

وتدهورت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوياتها مع توقف الحوار وإعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بلاده دولة نووية بشكل «لا عودة عنه»، داعيا قيادات جيشه إلى تعزيز تطوير الترسانة العسكرية وخاصة الأسلحة النووية التكتيكية.

وتوعدت سول وواشنطن بأن تواجه بيونغ يانغ ردا نوويا و«إنهاء» الحكومة الحالية في كوريا الشمالية في حال استخدامها أسلحتها النووية.

كوريا الشمالية تحذر من الاستفزازات الأميركية

وأول من أمس الإثنين، قال ناطق باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية إن الولايات المتحدة «كثفت أنشطة التجسس أكثر من مستويات فترة الحرب» من خلال طلعات «استفزازية» لطائرات تجسس أميركية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الرسمية عن الناطق تحذيره «ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادث يثير صدمة».