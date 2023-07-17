الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الصينية اليوم الاثنين أن الحرارة في الصين سجلت الأحد مستوى قياسيا لمنتصف شهر يوليو بلغت 52,2 درجة مئوية في منطقة شينجيانغ في الغرب، في وقت يشهد فيه جزء من البلاد موجة حر.

وكان المستوى القياسي السابق سجل في مدينة توربان في يوليو 2017، عندما بلغت الحرارة 50,6 درجات مئوية على ما نقلت وكالة فرانس برس عن هيئة الأرصاد الجوية الصينية اليوم الاثنين.

درجات حرارة قياسية عالميا

على الصعيد العالمي، كان شهر يونيو هو الأكثر سخونة على الإطلاق، وفقًا لوكالة كوبرنيكوس الأوروبية ووكالة ناسا الأميركية. بعد ذلك، كان الأسبوع الأول بكامله من شهر يوليو هو الأكثر سخونة على الإطلاق، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وشددت هذه المنظمة على أن الحرارة هي أحد أخطر الأحداث المرتبطة بالطقس. ففي الصيف الماضي، تسببت درجات الحرارة المرتفعة في أوروبا وحدها في وفاة أكثر من 60 ألف شخص، وفقًا لدراسة حديثة.