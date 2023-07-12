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واشنطن تدين «بشدة» إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا بعيد المدى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 04:01 مساء
واشنطن تدين «بشدة» إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا بعيد المدى
تجربة صاروخية لكوريا الشمالية. (الإنترنت)
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أدانت الولايات المتحدة «بشدة»، الأربعاء، إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا بعيد المدى، بحسب بيان صادر عن ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي.

وقال الناطق باسم المجلس، آدم هودج، في البيان، إن إطلاق هذا الصاروخ «يشكل انتهاكا صارخا لعدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، ويؤجج التوترات بشكل غير مفيد، وقد يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا بعيد المدى، بعد أيام من تهديد بيونغ يانغ بإسقاط أي طائرة تجسس أميركية تنتهك مجالها الجوي.

وتدهورت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوياتها، مع توقف الحوار، وإعلان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بلاده دولة نووية، داعيا قيادات جيشه إلى تعزيز وتطوير الترسانة العسكرية، خاصة الأسلحة النووية التكتيكية.

بيونغ يانغ تتوعد برد نووي
في مواجهة ذلك، عززت سيول وواشنطن تعاونهما العسكري، وتوعدتا بيونغ يانغ برد نووي، و«إنهاء» الحكومة الحالية في كوريا الشمالية حال استخدامها أسلحتها النووية.

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وأفادت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي بأنها «رصدت ما يُعتقد أنه صاروخ بالستي بعيد المدى أطلق من منطقة بيونغ يانغ قرابة العاشرة (01.00 ت غ) باتجاه بحر الشرق»، الذي يعرف أيضا باسم «بحر اليابان».

وأكدت طوكيو أيضا إطلاق الصاروخ الأربعاء، حيث قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إن كوريا الشمالية أطلقت «على الأقل صاروخا يشتبه في أنه بالستي باتجاه الشرق». وأضاف: «الصاروخ أو الصواريخ البالستية لا تزال تحلق حاليا. في هذه المرحلة نقدر أنها ستسقط في بحر اليابان، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، على بُعد نحو 550 كيلو مترا شرق شبه الجزيرة الكورية قرابة الـ11.13 صباحا».

تكثيف أنشطة التجسس أكثر من مستويات فترة الحرب
قال ناطق باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية، الإثنين، إن الولايات المتحدة «كثفت أنشطة التجسس أكثر من مستويات فترة الحرب من خلال طلعات استفزازية لطائرات تجسس أميركية». ونقلت وكالة الأنباء المركزية الرسمية عن الناطق تحذيره: «ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادث يثير صدمة».

وليل الإثنين، أشارت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم كيم جونغ أون ومستشارته المقربة، إلى أن طائرة تجسس أميركية خرقت المجال الجوي الشرقي لكوريا الشمالية مرتين صباح اليوم نفسه. وحذرت، في بيان، من اتخاذ «خطوة حاسمة» إذا تجاوز الجيش الأميركي الخط العسكري لحدودها البحرية.

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