اليابان: سقوط صاروخين كوريين شماليين في منطقتنا البحرية الخالصة

القاهرة - بوابة الوسط

سقط صاروخان بالستيان أطلقتهما كوريا الشمالية في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لليابان، الخميس، على ما أعلن مسؤول بوزارة الدفاع في طوكيو.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المسؤول قوله: «سقط صاروخان بالستيان داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة». وتمتد هذه المنطقة إلى نحو 200 ميل بحري من الساحل الياباني، خارج حدود مياهها الإقليمية.

سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا

وفي وقت سباق اليوم، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا، في أحدث سلسلة من التجارب على هذه الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ حتى الآن هذا العام، رغم حظرها من ذلك.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لسول إن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد نحو البحر الشرقي» في إشارة إلى المسطحات المائية المعروفة أيضا باسم بحر اليابان، وفق «فرانس برس».