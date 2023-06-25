استطلاعات الانتخابات اليونانية: حزب ميتسوتاكيس اليميني يتصدر النتائج بفارق كبير

القاهرة - بوابة الوسط

تصدر حزب رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس اليميني نتائج الانتخابات التشريعية اليونانية الأحد بفارق كبير عن منافسه اليساري، وفق استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع، ما يفترض أن يضمن له غالبية مطلقة.

وأظهرت نتائج استطلاعات نشرتها شبكات تلفزة لدى إغلاق مراكز الاقتراع أن حزب الديمقراطية الجديدة الذي تولى السلطة منذ العام 2019 وحتى نهاية مايو، نال ما بين 40 و44% وحل في الصدارة أمام حزب سيريزا اليساري بزعامة أليكسيس تسيبراس الذي نال ما بين 16.1% و19.1%، وهي نتيجة أدنى للفصيل السياسي اليساري مقارنة بأدائه في الاستحقاق الأخير الذي أجري في 21 مايو، بحسب «فرانس برس».

ويمثل رئيس الوزراء السابق المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس وسلفه اليساري أليكسيس تسيبراس أبرز المرشحين في الانتخابات التشريعية التي تجري الأحد في اليونان، وإن كان الأول يتحدر من عائلة سياسية عريقة، فإن الثاني يقود حزبه منذ 15 عامًا.

ميتسوتاكيس الوريث

كيرياكوس ميتسوتاكيس (55 عامًا) الذي تسلم السلطة منذ 2019 حتى مايو، هو سليل إحدى العائلات العريقة التي تهيمن على السياسة اليونانية لعقود.

فخريج جامعة هارفارد الأميركية هذا هو ابن رئيس الوزراء الأسبق كونستانتينوس ميتسوتاكيس وشقيق وزيرة الثقافة السابقة التي عينها والدهما قبل أن تصبح وزيرةً للخارجية، دورا باكويانيس. ابن شقيقته هو رئيس بلدية أثينا الحالي. وكان أحد أولاد إخوته حتى العام الماضي أحد مستشاريه المقربين.

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بعدما عمل في القطاع المالي في لندن، ولا سيما مع شركة ماكينزي الأميركية للاستشارات، انتُخب نائبًا عن حزب الديمقراطية الجديدة لأول مرة في العام 2004 قبل أن يتولى حقائب وزارية في عدة حكومات محافظة. أثناء الأزمة المالية، جرى تكليفه بصفته وزيرًا للإصلاح الإداري تقليص عدد الموظفين الحكوميين بشكل كبير.

بعد تعيينه زعيمًا لحزب الديمقراطية الجديدة في العام 2016، فاز هذا الرجل الذي يفتقر إلى المهارة الخطابية، في الانتخابات التشريعية للعام 2019، محققًا انتصارًا قرب التيار الليبرالي الذي يمثله داخل الحزب من جناحه القومي. شدد ميتسوتاكيس على «الانتعاش المتين» للاقتصاد خلال فترة ولايته بعد كارثة سنوات الأزمة وخطط الإنقاذ المرفقة بشروط بالغة الصرامة.

تعزيز الشرطة وتوقيع صفقات أسلحة ضخمة

وعملًا بسياسته الشديدة في المسائل الأمنية، عزز الشرطة ووقع صفقات أسلحة ضخمة، خاصة مع فرنسا، ووسّع الجدار المعدني على طول الحدود مع تركيا للتصدي لـ«غزو» المهاجرين على حد تعبيره. وشابت ولايته فضيحة التنصت غير القانوني على هواتف صحفيين ومعارضين سياسيين.

وإن كان ميتسوتاكيس لا يرتاح للاختلاط بالحشود، فهو سعى لتصحيح صورته فظهر في ملابس غير رسمية دون ربطة عنق خلال تنقلاته الانتخابية. كما اعتمد كثيرًا على شبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما في سعيه لجذب الشباب مع مقاطع فيديو قصيرةعلى تطبيق تيك توك.

وميتسوتاكيس المالك لعقارات واسعة متزوج من سيدة أعمال هي ماريفا غرابوفسكي، وهو أب لثلاثة أطفال.