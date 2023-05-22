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اليونان تتجه لتنظيم انتخابات جديدة خلال شهر سعيا لحكومة مستقرّة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 02:39 مساء
اليونان تتجه لتنظيم انتخابات جديدة خلال شهر سعيا لحكومة مستقرّة
رئيس الوزراء اليوناني اليميني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد فوز حزبه بالانتخابات التشريعية في أثينا، 21 مايو 2023. (أ ف ب)
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دعا رئيس الوزراء اليوناني المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس الإثنين، غداة فوز كبير لحزبه في الانتخابات التشريعية، إلى اقتراع جديد «ربما في 25 يونيو»، سعيا لغالبية مطلقة تمكّن معسكره السياسي من تولي الحكم منفردًا في الحكومة.

وقال ميتسوتاكيس، خلال اجتماع مع رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو، «نتجه نحو انتخابات جديدة.. في أسرع وقت ممكن»، مشيرًا إلى استحالة تشكيل حكومة جديدة في ظلّ البرلمان الحالي، وفق وكالة «فرانس برس».

حاز حزب الديموقراطية الجديدة الحاكم منذ أربع سنوات 40,8% من الأصوات، وفق النتائج النهائية، متقدمًا على حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس، والذي حاز 20% من الأصوات.

وحل ثالثا حزب باسوك كينال الاشتراكي، محققا 11,5% من الأصوات.

ورحّب ميتسوتاكيس بالنتائج، قائلا إن حزبه المحافظ أحدث «زلزالًا سياسيًا» بفوزه الكبير في انتخابات الأحد، لكنّه فتح المجال أمام إجراء انتخابات جديدة في نهاية يونيو أو مطلع يوليو، لحصد غالبية مطلقة تمكّن معسكره السياسي من تولي الحكم منفردًا.

«صدمة وتعجّب»
وينص النظام الانتخابي على أن الفائز في هذا الاقتراع الثاني، سيستفيد حينئذ من مكافأة تصل إلى 50 مقعدا تعطيه غالبية مستقرة.

ونال حزب ميتسوتاكيس 145 مقعدًا نيابيًا من أصل 300، لذلك سيحتاج إلى ستة مقاعد إضافية لنيل الغالبية المطلقة.

وفي بلد لا تستند ثقافته السياسية إلى الحلّ الوسط، استبعد ميتسوتاكيس خلال الحملة الانتخابية تشكيل ائتلاف.

- الانتخابات التشريعية في اليونان.. المحافظون بزعامة ميتسوتاكيس يتصدرون النتائج

والاثنين، كتبت صحيفة «إفسين» اليسارية عن «الصدمة والتعجّب»، وهما شعوران يتشاركهما ناخبو حزب الديموقراطية الجديدة وحزب سيريزا.

من جهتها، أشارت صحيفة «بروتو ثيما» الموالية للحكومة، إلى أن الفارق بعشرين نقطة بين الحزبَين هو الأكبر منذ عودة الديموقراطية إلى اليونان في العام 1974.

وقالت صحيفة «تا نيا» (يمين وسط) إن اليمين فاز «لأنه لم يكن هناك مَن يسائله».

أمل وخيبة بين اليونانيين
وفي ساحة سينتاغما الرئيسية بوسط أثينا، كان اليونانيون منقسمين صباح الاثنين بين الأمل والخيبة.

قالت ماريا (68 عامًا) «نأمل أن يعم الخير اليونان»، مضيفة أن ميتسوتاكيس مسؤول «يتمتع بشهرة عالمية».

من جهتها، عبّرت الموظفة في القطاع الخاص كريستينا بابادوبولو المناصرة لحزب سيريزا عن «خيبة أملها بمجمل اليسار أيا كان الحزب .. وبالمجتمع اليوناني وقيمه ومبادئه».

واعترف ميتسوتاكيس نفسه بأن «الفوز الكبير.. تجاوز توقعاتنا»، قائلا «معًا سنناضل منذ الغد من أجل أن يتأكد حسابيًا في الانتخابات المقبلة ما قرّره المواطنون، وهو أن يحكم حزب الديموقراطية الجديدة منفردا».

من جهته، دعا تسيبراس (48 عاما)، مناصريه إلى خوض «صراع انتخابي ثانٍ حاسم»، لكنه تكبّد خسارة كبيرة، بعدما وعد بـ«التغيير».

ولم يسامحه اليونانيون قط على تعنّته في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول خطة إنقاذية عام 2015، في مواجهة كادت تُخرج البلاد من منطقة اليورو. وقد رضخ في نهاية المطاف وأقر تدابير تقشّف جذرية تلبية لشروط الجهات الدائنة لليونان.

وأيقظت كارثة القطار التي أودت بـ57 شخصًا في نهاية فبراير الغضب المزمن في اليونان منذ الأزمة المالية، وأدت إلى تظاهرات ضد الحكومة المحافظة المتهمة بإهمال سلامة شبكة السكك الحديد.

لكن مع ذلك، لم يعاقب الناخبون ميتسوتاكيس على إدارته للكارثة، بل كان يبدو أنهم يقدّرون سجّله الاقتصادي.

 اليونان «أقوى مع دور مهم في أوروبا»
وعند خروجه من مركز التصويت في أثينا، أكّد ميتسوتاكيس أنه يريد جعل اليونان «أقوى مع دور مهم في أوروبا»، مشيرا إلى تراجع معدل البطالة وتسجيل نمو نسبته نحو 6% العام الماضي وعودة الاستثمارات وطفرة في السياحة وانتعاش الاقتصاد مجددًا بعد سنوات من أزمة حادة وخطط إنقاذ أوروبية.

لكن تراجع القوة الشرائية وازدياد الصعوبات في تغطية النفقات الشهرية للعائلات، هما أهم ما يشغل السكان الذين قدموا تضحيات مؤلمة في السنوات العشر الماضية.

ويضطر عدد كبير من اليونانيين للاكتفاء بأجور منخفضة وفقدوا الثقة بالخدمات العامة التي تقلصت إلى حدودها الدنيا بسبب إجراءات تقشفيّة.

والعام الماضي، لامس التضخم 10%، ما فاقم الصعوبات المعيشية.

وفي الوقت نفسه، ما زال البلد يرزح تحت دين يشكل 170% من إجمالي ناتجه المحلي.

لكن منتقدي ميتسوتاكيس يتهمونه باتباع نزعة استبدادية، خصوصًا أن فترة حكمه شهدت فضائح وعمليات تنصت غير قانونية على مكالمات هاتفية وإعادة قسرية للمهاجرين وعنف الشرطة.

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