إردوغان يحض على تحكيم المنطق ويعرض المساعدة لإيجاد «حل سلمي» في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في اتصال مع نظيره فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إلى تحكيم المنطق في روسيا بعد التمرد المسلح لمجموعة فاغنر على القيادة العسكرية، مبديا استعداده للعمل على إيجاد «حل سلمي» للأزمة.

وأورد بيان للرئاسة التركية أن إردوغان «شدد على أهمية التصرف من خلال تحكيم المنطق»، وأنه «قال إننا، كتركيا، على استعداد للقيام بدورنا من أجل إيجاد حل سلمي للأحداث في روسيا في أسرع وقت ممكن»، بحسب «فرانس برس».

السيطرة على مقر الجيش الروسي في روستوف

وفي وقت سابق أكد قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين، السبت، أنه سيطر على مقر الجيش الروسي في روستوف بجنوب روسيا من دون إطلاق نار. وقال إنه يحظى بتأييد سكانها.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب إلى الأمة، السبت، من «التهديد القاتل» وخطر اندلاع «حرب أهلية» اللذين يمثلهما قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، بعد تمرده على القيادة الروسية وبدء قواته الزحف باتجاه موسكو.

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وعصر السبت، أعلنت سلطات منطقة ليبيتسك، أن مقاتلين من مجموعة فاغنر دخلوا هذه المنطقة الواقعة على بُعد حوالي 400 كيلومتر جنوب موسكو، لتؤكد بذلك تقدم هؤلاء المتمردين نحو العاصمة الروسية. وقال حاكم المنطقة إيغور أرتامونوف على تطبيق تلغرام إن عناصر فاغنر «يتحركون على أراضي منطقة ليبيتسك».

عملية لمكافحة الإرهاب

وحاول الكرملين طمأنة الروس، مؤكداً أن الرئيس بوتين يواصل العمل من مكتبه في العاصمة، نافياً بذلك معلومات أفادت بأن بوتين غادر موسكو بسبب التمرد. وعززت السلطات الإجراءات الأمنية في موسكو حيث فُرض «نظام عملية لمكافحة الإرهاب».

وأظهرت صور على الشبكات الاجتماعية ومواقع إخبارية، لم تستطع مركبات عسكرية أن تسير في موسكو قرب وزارة الدفاع وأخرى متوقفة أمام مجلس النواب، على مسافة عشرات الأمتار من الكرملين.

وتوالت الأحداث بسرعة فائقة في روسيا اعتباراً من مساء الجمعة حين أعلن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أن قواته انسحبت من جبهات القتال في أوكرانيا وبدأت الزحف نحو موسكو، مؤكداً أن مقاتليه سيطروا على مقر الجيش الروسي في مدينة روستوف (جنوب) «من دون إطلاق رصاصة واحدة».

وأقر بوتين في خطابه إلى الأمة بأن الوضع في روستوف «صعب». بالمقابل، أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، حليف الرئيس بوتين، أنه أرسل وحدات من قواته إلى «مناطق التوتر» في روسيا لمساعدة الكرملين في قمع التمرد.

بدوره، قال حاكم منطقة فورونيج الواقعة في جنوب روسيا إن الجيش الروسي يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التصدي لمحاولة مجموعة فاغنر إطاحة القيادة العسكرية في العاصمة. كذلك، فرضت منطقة كالوغا الواقعة جنوب موسكو قيوداً على التنقل، كما أعلن حاكمها عصر السبت. وتقع عاصمة كالوغا على بُعد 180 كيلومترا عن موسكو.

«طعنة في الظهر»

وفي خطابه إلى الأمة، وصف بوتين تمرد فاغنر بأنه «طعنة في الظهر»، متهما بريغوجين بـ«خيانة» روسيا تلبية «لطموحات شخصية». وقال الرئيس الروسي «إنها طعنة في ظهر بلدنا وشعبنا». وأضاف «ما نواجهه ليس إلا خيانة. خيانة سببها طموحات ومصالح شخصية» لبريغوجين مؤكداً أن المتمردين «سيعاقبون حتما».

وسارع بريغوجين إلى الرد، قائلا إن بوتين «أخطأ بشدة» باتهام فاغنر بـ«الخيانة»، ومؤكداً أن قواته «لن تستسلم». وهذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها بريغوجين بوتين شخصياً. في حين دعا رئيسا مجلسي البرلمان الروسي إلى دعم الرئيس.