حاكم منطقة كالوغا قرب موسكو يعلن فرض قيود على التنقل

القاهرة - بوابة الوسط

فرضت منطقة كالوغا الروسية جنوب موسكو قيوداً على التنقل، في وقت تشن فيه مجموعة فاغنر المسلحة تمرداً على القيادة العسكرية وتتجه نحو العاصمة.

وقال حاكم المنطقة فلاديسلاف شابشا «قيادة العمليات العامة قررت موقتاً فرض قيود على حركة المركبات الخاصة على طرقات» تربط بين منطقته ومناطق أخرى بعضها محاذية لأوكرانيا. وتقع عاصمة كالوغا على بعد 180 كيلومترا عن موسكو، بحسب «فرانس برس».

أعلنت سلطات ليبيتسك، اليوم السبت، أن مقاتلين من مجموعة فاغنر دخلوا هذه المنطقة الواقعة على بُعد حوالي 400 كيلومتر جنوب موسكو، وهو ما يؤكد تقدم هؤلاء المتمردين نحو العاصمة الروسية.

وقال حاكم المنطقة إيغور أرتامونوف على تطبيق تلغرام إن عناصر فاغنر «يتحركون على أراضي منطقة ليبيتسك»، وأضاف أن «وكالات تطبيق القانون والسلطات.. تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان. الوضع تحت السيطرة»، بحسب «فرانس برس».

السيطرة على مقر الجيش الروسي في روستوف

وف وقت سابق أكد قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين، السبت، أنه سيطر على مقر الجيش الروسي في روستوف بجنوب روسيا من دون إطلاق نار. وقال إنه يحظى بتأييد سكانها.

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وفي رسالة صوتية، قال بريغوجين، الذي اتهمه الرئيس فلاديمير بوتين بـ«الخيانة»: «لماذا نحظى بتأييد البلاد؟ لأننا نشق مسيرة من أجل العدالة»، مضيفًا: «دخلنا روستوف ودون إطلاق رصاصة واحدة سيطرنا على مبنى المقر العام للجيش».

الأهمية الاستراتيجية

تقع روستوف، أكبر مدينة في جنوب روسيا على نهر الدون، على بعد 60 ميلا من الحدود مع أوكرانيا، وهي عاصمة منطقة روستوف التي تجاور أجزاء من شرق أوكرانيا. وروستوف موطن قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، التي يقاتل جيش الأسلحة المشترك رقم 58 ضد هجوم كييف المضاد في جنوب أوكرانيا.

وتضم المدينة مركز قيادة مجموعة القوات الروسية المشتركة في أوكرانيا ككل، ومطار يستخدم في العمليات العسكرية، وبالتالي فهي مركز لوجستي حاسم للجيش الروسي. وتقترب المدينة من الطريق السريع «M03»، القريب من مدينة سلوفنسك، حيث يربط كييف بخاركيف ويستمر حتى الحدود الروسية بالقرب من روستوف.

الجيش الروسي يتخذ الإجراءات اللازمة

وتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت بخطاب إلى الأمة محذرا من «التهديد القاتل» وخطر «حرب أهلية» اللذين يمثلهما قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بعد تمرده على القيادة الروسية.

من جهته، قال حاكم منطقة فورونيج الواقعة في جنوب روسيا، اليوم السبت، إن الجيش الروسي يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التصدي لمحاولة مجموعة فاغنر إطاحة القيادة العسكرية.

وأوضح الحاكم ألكسندر غوسيف في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي «في إطار عملية مكافحة الإرهاب في فورونيج تتخذ القوات الروسية الاستعدادات العملياتية والقتالية الضرورية». ولاحقا، أعلنت السلطات الروسية، السبت، أنها تحاول إخماد حريق كبير اندلع في مستودع للوقود في فورونيج.