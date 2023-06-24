قائد «فاغنر» يؤكد أنه داخل مقر قيادة الجيش في روستوف الروسية ويسيطر على مواقع عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد قائد مجموعة «فاغنر» الروسية، يفغيني بريغوجين، صباح السبت، أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف، الذي يشكّل مركزا أساسيا للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية، من ضمنها مطار.

وقال بريغوجين في مقطع فيديو نشر على تلغرام: «إننا في المقر العام. إنها الساعة 7.30 صباحا» (4.30 ت غ)، مضيفا: «المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة، بما فيها المطار»، بينما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه، بحسب وكالة «فرانس برس».

مستعدون للموت من أجل الوطن

قبل ذلك، أكّد قائد «فاغنر» أنه وعناصر مجموعته البالغ عددهم 25 ألفا «مستعدّون للموت» من أجل «الوطن الأم وتحرير الشعب الروسي من التسلسل الهرمي العسكري»، الذي أعلن دخوله في تمرّد ضدّه.

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وقال يفغيني بريغوجين في رسالة صوتية جديدة على تلغرام: «نحن جميعا على استعداد للموت. جميعنا الـ25 ألفا، لأننا نموت من أجل الوطن. نموت من أجل الشعب الروسي الذي يجب تحريره من أولئك الذين يقصفون السكان المدنيين».