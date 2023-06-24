قائد «فاغنر» يؤكد أن قواته أسقطت مروحية عسكرية روسية

القاهرة - بوابة الوسط

قال قائد مجموعة «فاغنر»، يفغيني بريغوجين، الذي أعلن الانتفاض على القيادة العسكريّة الروسيّة، ليل السبت، إنّ قوّاته أسقطت مروحيّة عسكريّة روسيّة.

وذكر بريغوجين في رسالة صوتيّة جديدة: «الآن فتحت مروحيّة النار على رتل مدنيّ، وقد أسقطتها وحدات فاغنر»، من دون أن يُحدّد مكان الواقعة، بحسب وكالة «فرانس برس».

من جهته، دعا حاكم منطقة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، المجاورة لأوكرانيا، مساء السبت، السكان إلى ملازمة منازلهم في مواجهة تمرد «فاغنر»، التي ادعت أنها دخلت العاصمة الإقليمية التي تحمل الاسم نفسه.

تعزيز الإجراءات الأمنيّة

كتب فاسيلي غولوبيف على تلغرام: «القوات الأمنية تتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة سكان المنطقة. أطلب من الجميع التزام الهدوء، وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة».

كذلك أعلن حاكم منطقة ليبيتسك الروسية، إيغور أرتاموف، الواقعة على بُعد 420 كيلو مترا جنوبي موسكو، مساء السبت، «تعزيز الإجراءات الأمنيّة».

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وكتب إيغور أرتاموف على تلغرام: «سيتمّ إيلاء اهتمام خاص بحماية البنية التحتيّة الحيويّة»، داعيا السكان إلى «التزام الهدوء»، والامتناع عن السفر جنوبا نحو المناطق الروسيّة الحدوديّة مع أوكرانيا.

في سياق موازٍ، جرى مساء السبت تفعيل نظام الدفاع الجوي الأوكراني في كييف، وسُمع دويّ انفجارات في خاركيف، حسبما أعلنت سلطات المدينتَين، في وقتٍ تسود فيه أوكرانيا حالة من التأهّب، استعدادا لأي ضربات روسية.

وقالت الإدارة العسكريّة في كييف على تلغرام: «نظام الدفاع الجوّي في العاصمة يعمل»، وتوازيا مع ذلك «سُمع دويّ انفجارات في خاركيف»، حسبما قال إيغور تيريخوف، رئيس بلدية ثاني مدينة في البلاد.