الكرملين يعلن أن بوتين «مطّلع» على مزاعم بريغوجين.. وفتح تحقيق معه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت موسكو، اليوم الجمعة، اطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على مزاعم قائد مجموعة «فاغنر»، الذي اتهم الجيش الروسي بشن قصف صاروخي على مواقع خلفية لعناصره في أوكرانيا مما أسفر عن مقتل عدد كبير منهم، مؤكدة أن «الإجراءات اللازمة» يجري اتخاذها حالياً.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، إنه «جرى اطّلاع الرئيس بوتين على كل الأحداث المحيطة بقائد فاغنر (يفغيني بريغوجين). ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة».

بدروها، قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية إن «المزاعم التي بُثت باسم يفغيني بريغوجين ليس لها أي أساس. لقد فتح جهاز الأمن الفدرالي تحقيقاً بتهمة الدعوة إلى تمرد مسلح».

«فاغنر» اتهم الجيش الروسي بقصف معسكرات لقواته في أوكرانيا

وفي وقت سابق، اتهم قائد «فاغنر» الجيش الروسي بقصف معسكرات لقواته في أوكرانيا مما أسفر عن مقتل عدد «هائل» من عناصر مجموعته شبه العسكرية الروسية، متوعدا بالانتقام.

وبنبرة ملؤها الغضب، قال يفغيني بريغوجين في رسالة صوتية نشرها مكتبه «لقد شنوا ضربات، ضربات صاروخية، على معسكراتنا الخلفية. لقد قُتل عدد هائل من مقاتلينا»، متوعدا بـ«الرد» على هذا القصف الذي أكد أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هو الذي أصدر الأمر بتنفيذه.