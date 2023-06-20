أوكرانيا تستهدف جمع 40 مليار دولار لتمويل المرحلة الأولى من «خطة مارشال الخضراء»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشف نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني روستيسلاف شورما أن كييف تسعي لحشد 40 مليار دولار لتمويل المرحلة الأولى من «خطة مارشال الخضراء» الهادفة إلى إعادة بناء الاقتصاد وتطوير صناعة للصلب خالية من الفحم.

وقال شورما لوكالة «رويترز» أمس الإثنين، إن العاصمة البريطانية لندن تستضيف، يوم غد الأربعاء، اجتماعا يستغرق يومين لسياسيين واقتصاديين، لمناقشة قضايا التمويل قصير الأجل، والنظر في جهود إعادة الإعمار طويلة الأجل في أوكرانيا.

وعلى الأرجح، سيسفر هذا الاجتماع عن إطلاق خطة تأمين ضد «مخاطر الحرب» لتأمين الشركات الراغبة في الاستثمار في أوكرانيا، كما سيتضمن مباحثات بين المسؤولين الحكوميين بشأن كيفية استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل بعض جهود إعادة الإعمار.

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تطوير قطاع الحديد والصلب

ولفت المسؤول الأوكراني إلى أن المرحلة الأولى من خطة مارشال ستركز على تطوير صناعة الصلب والحديد، وقال: «من المنطقي إعادة بناء هذا القطاع ليكون صديق للبيئة بتكنولوجيا جديدة. رؤيتنا هي بناء صناعة صلب خضراء بسعة 50 مليون طن على الأقل».

وأسهم قطاع الحديد والصلب بنسبة 10% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا بالعام 2021، ويمثل ثلث عائدات التصدير.

وتخطط أوكرانيا لإنشاء تحالف لصناعة الصلب والحديد، من القطاعين العام والخاص، ووضع خطة لتطوير هذا القطاع وجمع 20 مليار دولار من الـ40 مليار دولار المستهدفة، وتحديد النطاق الأولي للمشاريع.

وأوضح شورما أن العمل التمهيدي سيستغرق على الأقل عاما ونصف العام، على أن تبدأ أعمال الإنشاء بعد انتهاء الحرب.

ومن المتوقع أن يشارك مسؤولون من 60 دولة على الأقل في اجتماع لندن، وكذلك مؤسسات دولية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وغيرهم.

ويقدر البنك الدولي بأن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا قد تصل إلى 400 مليار دولار، وهي تكلفة تمثل ثلاثة أضعاف إجمالي الناتج المحلي لها. ومنذ انطلاق العمليات العسكرية الروسية، فبراير 2022، خصص المانحون الدوليون 59 مليار دولار لدعم كييف خلال الحرب.