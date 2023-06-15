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مدير وكالة الطاقة الذرية يزور محطة زابوريجيا الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 01:09 مساء
مدير وكالة الطاقة الذرية يزور محطة زابوريجيا الأوكرانية
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي. (الإنترنت)
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وصل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية التي تحتلها موسكو، وفق ما أعلن مسؤول روسي، الخميس.

وغرد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف: «وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفريقه إلى محطة زابوريجيا».

وتأتي زيارة غروسي للمحطة الواقعة جنوب أوكرانيا بعد تأثرها من تدمير سد كاخوفكا، الذي كانت تستخدم مياهه في تبريد مفاعلات المحطة.

تأثر محطة زابوريجيا بتدمير سد كاخوفكا
وقالت الوكالة الدولة للطاقة الذرية في بيان، إن القياسات التي تلقتها من محطة زابوريجيا أظهرت أن مستويات المياه المستخدمة في التبريد كانت مستقرة، لكن قيل بعد ذلك إن منسوب المياه بدأ بالتراجع بنحو مترين، حسب ما نقلته وكالة «رويترز».

وأدى تدمير سد كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في جنوب أوكرانيا الأسبوع الماضي إلى إغراق البلدات الواقعة في اتجاه مجرى النهر وأجبر آلاف الأشخاص على ترك منازلهم، وقالت الوكالة إن مياه السد تستخدم في تبريد المفاعلات الستة بالمحطة.

ونقل البيان عن غروسي قوله: «من المحتمل أن يعود التناقض في البيانات بخصوص مستوى المياه إلى وجود كتلة مائية معزولة مفصولة عن الجسم الأكبر» لخزان المحطة، «لكننا لن نكون قادرين على معرفة إلا عندما نتمكن من الوصول» إليها.

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