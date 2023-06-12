أوكرانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا تدمير سد كاخوفكا إلى 10 قتلى و41 مفقودا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا في جنوب خيرسون، الذي حمّلت كييف روسيا مسؤولية ضربه، إلى عشرة قتلى، مضيفة أن الـ41 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيفغور كليمنكو على تلغرام «حاليًا، نعلم عن مقتل نحو عشرة أشخاص في خيرسون والمنطقة»، مشيرًا إلى «أننا نبلغ أيضًا عن فقدان 41 شخصًا»، بحسب «فرانس برس».

تدمير سد كاخوفكا في منطقة خيرسون

وجرى تدمير سد كاخوفكا في منطقة خيرسون الذي تسيطر عليه روسيا، مما أجبر الآلاف على الفرار، وأثار مخاوف من وقوع كوارث إنسانية وبيئية. واتهمت أوكرانيا روسيا بتفجير السد المُقام على نهر دنيبر، بينما تقول موسكو إن كييف قصفته.

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وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو إن 77 بلدة وقرية غمرتها المياه في خيرسون وميكولايف (جنوب). وأوضح كليمنكو أن 35 شخصًا في عداد المفقودين في منطقة خيرسون، بينهم سبعة أطفال.

وأضاف أن الفيضانات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص في منطقة خيرسون وشخصين في منطقة ميكولايف. كما جرى إجلاء أكثر من 3700 شخص من منازلهم في المنطقتين، وفق كليمنكو.