  • Alwasat News
Atwasat

أوكرانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا تدمير سد كاخوفكا إلى 10 قتلى و41 مفقودا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 08:01 مساء
أوكرانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا تدمير سد كاخوفكا إلى 10 قتلى و41 مفقودا
مناطق غمرتها المياه في خيرسون بعد تدمير سدّ كاخوفكا. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت أوكرانيا، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا في جنوب خيرسون، الذي حمّلت كييف روسيا مسؤولية ضربه، إلى عشرة قتلى، مضيفة أن الـ41 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيفغور كليمنكو على تلغرام «حاليًا، نعلم عن مقتل نحو عشرة أشخاص في خيرسون والمنطقة»، مشيرًا إلى «أننا نبلغ أيضًا عن فقدان 41 شخصًا»، بحسب «فرانس برس».

تدمير سد كاخوفكا في منطقة خيرسون
وجرى تدمير سد كاخوفكا في منطقة خيرسون الذي تسيطر عليه روسيا، مما أجبر الآلاف على الفرار، وأثار مخاوف من وقوع كوارث إنسانية وبيئية. واتهمت أوكرانيا روسيا بتفجير السد المُقام على نهر دنيبر، بينما تقول موسكو إن كييف قصفته.

- 5 قتلى و13 مفقودا في الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا
-  8 قتلى جراء فيضانات في مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا بسبب تدمير سدّ كاخوفكا

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو إن 77 بلدة وقرية غمرتها المياه في خيرسون وميكولايف (جنوب). وأوضح كليمنكو أن 35 شخصًا في عداد المفقودين في منطقة خيرسون، بينهم سبعة أطفال.

وأضاف أن الفيضانات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص في منطقة خيرسون وشخصين في منطقة ميكولايف. كما جرى إجلاء أكثر من 3700 شخص من منازلهم في المنطقتين، وفق كليمنكو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عاصفة رملية شديدة تجتاح الموصل العراقية وتحجب الرؤيا (شاهد)

عاصفة رملية شديدة تجتاح الموصل العراقية وتحجب الرؤيا (شاهد)
المنير يعتزل دوليا.. ويقول: عدم الإحساس بالمسؤولية والتعامل مع الوطن كصفقة دفعني لاتخاذ القرار

المنير يعتزل دوليا.. ويقول: عدم الإحساس بالمسؤولية والتعامل مع الوطن كصفقة دفعني...
عنكم وعن أروع الأمهات

عنكم وعن أروع الأمهات
ميلوني ناعية برلوسكوني: أحد الرجال الأكثر تأثيرا في تاريخ إيطاليا

ميلوني ناعية برلوسكوني: أحد الرجال الأكثر تأثيرا في تاريخ إيطاليا
بالفيديو.. انهيار جزء من طريق سريع رئيسي في الساحل الشرقي للولايات المتحدة

بالفيديو.. انهيار جزء من طريق سريع رئيسي في الساحل الشرقي للولايات المتحدة
حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه

حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11

الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
ستيفن جيرارد يدرس عرضا لتدريب الاتفاق السعودي

ستيفن جيرارد يدرس عرضا لتدريب الاتفاق السعودي
شاهد في «هنا ليبيا»: معاناة مرضى الكلى واصطياد سمكة قرش غرب درنة

شاهد في «هنا ليبيا»: معاناة مرضى الكلى واصطياد سمكة قرش غرب درنة
اتفاقات بـ10 مليارات دولار في أول أيام مؤتمر أعمال «عربي- صيني» بالسعودية

اتفاقات بـ10 مليارات دولار في أول أيام مؤتمر أعمال «عربي- صيني» بالسعودية
القبض على موظفين بشركة الكهرباء سرقوا مكونات شبكة الإمداد الكهربائي

القبض على موظفين بشركة الكهرباء سرقوا مكونات شبكة الإمداد الكهربائي
ديوكوفيتش يُتوج بطلًا لرولان غاروس للتنس وينفرد بالرقم القياسي للألقاب الكبرى

ديوكوفيتش يُتوج بطلًا لرولان غاروس للتنس وينفرد بالرقم القياسي للألقاب الكبرى
الشيباني: المرحلة الثانية من خطة تأمين الحدود ستغطي المسافة من غدامس إلى غات

الشيباني: المرحلة الثانية من خطة تأمين الحدود ستغطي المسافة من غدامس إلى غات
16.69 مليون دينار مرتبات مجلس الوزراء و391.8 مليون لجهات أمنية في 5 أشهر

16.69 مليون دينار مرتبات مجلس الوزراء و391.8 مليون لجهات أمنية في 5 أشهر
عقبات بالجملة تعترض التجارة داخل أفريقيا بعد 4 أعوام من إلغاء حواجز التجارة الداخلية في القارة

عقبات بالجملة تعترض التجارة داخل أفريقيا بعد 4 أعوام من إلغاء حواجز التجارة ...
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي

رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
تأجيل دوري سداسي التتويج من «دورينا» 48 ساعة لينطلق 25 يونيو

تأجيل دوري سداسي التتويج من «دورينا» 48 ساعة لينطلق 25 يونيو
غوارديولا يحسم الحساب الشخصي مع مسابقة أفلتت من قبضته 12 عامًا

غوارديولا يحسم الحساب الشخصي مع مسابقة أفلتت من قبضته 12 عامًا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ميلوني ناعية برلوسكوني: أحد الرجال الأكثر تأثيرا في تاريخ إيطاليا
ميلوني ناعية برلوسكوني: أحد الرجال الأكثر تأثيرا في تاريخ إيطاليا
توجيه الاتهام لسائق في أستراليا بعد انقلاب حافلة أودى بحياة عشرة أشخاص
توجيه الاتهام لسائق في أستراليا بعد انقلاب حافلة أودى بحياة عشرة ...
بوتين يشيد ببرلوسكوني ويصفه بأنه «إنسان عزيز» و«صديق حقيقي»
بوتين يشيد ببرلوسكوني ويصفه بأنه «إنسان عزيز» و«صديق حقيقي»
السويد توافق على تسليم تركيا أحد مؤيدي حزب العمال الكردستاني
السويد توافق على تسليم تركيا أحد مؤيدي حزب العمال الكردستاني
إيران: استمرار المحادثات غير المباشرة مع واشنطن بشأن الأميركيين المحتجزين بوساطة عُمانية
إيران: استمرار المحادثات غير المباشرة مع واشنطن بشأن الأميركيين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات ......
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية...
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية...
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد فرز أكثر من 60% من الأصوات
الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد......
المزيد
أوكرانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا تدمير سد كاخوفكا إلى 10 قتلى و41 مفقودا
أوكرانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا تدمير سد كاخوفكا إلى 10 قتلى ......
بلينكن يأمل في «نجاح» الهجوم الأوكراني المضاد لإرغام بوتين على التفاوض
بلينكن يأمل في «نجاح» الهجوم الأوكراني المضاد لإرغام بوتين ......
سوناك ينتقد جونسون على خلفية خلاف حول قائمة أشخاص مرشحين للترقية
سوناك ينتقد جونسون على خلفية خلاف حول قائمة أشخاص مرشحين ......
إيران: استمرار المحادثات غير المباشرة مع واشنطن بشأن الأميركيين المحتجزين بوساطة عُمانية
إيران: استمرار المحادثات غير المباشرة مع واشنطن بشأن ......
السويد توافق على تسليم تركيا أحد مؤيدي حزب العمال الكردستاني
السويد توافق على تسليم تركيا أحد مؤيدي حزب العمال الكردستاني...
المزيد