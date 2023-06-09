8 قتلى جراء فيضانات في مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا بسبب تدمير سدّ كاخوفكا

القاهرة - بوابة الوسط

لقي ثمانية أشخاص حتفهم بسبب الفيضانات الناجمة عن تدمير سدّ كاخوفكا في جنوب أوكرانيا، في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون، بينما سيستمر ارتفاع منسوب المياه عشرة أيام أخرى، حسبما أعلن الاحتلال الروسي الجمعة.

وقال رئيس الجزء المحتل في منطقة خيرسون فلاديمير سالدو «إجمالاً، غمرت المياه 22273 منزلا في 17 بلدة.. ووفقاً للتوقّعات، يمكن أن يستمر ارتفاع منسوب المياه 10 أيام أخرى»، موضحاً أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات «ارتفعت إلى ثمانية»، وفق وكالة «فرانس برس».

- 5 قتلى و13 مفقودا في الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو، مقتل خمسة أشخاص على الأقل وفقدان 13 آخرين في الفيضانانت الناجمة عن تدمير سدّ كاخوفكا في جنوب أوكرانيا.

وقال كليمينكو، عبر «تلغرام»، إنّ الفيضانات غمرت 48 بلدة، بما في ذلك 14 بلدة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال الروسي، وجرى إجلاء 2412 شخصاً على الجانب الأوكراني.

مناطق غمرتها المياه في خيرسون بعد تدمير سدّ كاخوفكا. (الإنترنت)